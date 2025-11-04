AKTUELNO

Zadruga

PRIKRIVA ISTINU?! Aneli negira da je okončala vezu sa Lukom zbog Karića, Ivan joj sasuo istinu u lice: MEĐU UČESNICIMA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine Ivan Marinković je postavio Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li si zbog situacije i priče o Kariću stavila tačku na odnos sa Lukom? - upitao je Ivan.

- Stefan nema ništa sa tim. Ja sam donela takvu odluku jer sam zbog nekih odluka u svojoj glavi tako rešila, iskreno - rekla je Aneli.

- Među učesnicima se priča da si stavila konačno tačku na odnos sa Lukom zbog svega što kriješ sa Karićem - rekao je Ivan.

- Nisam ja konačno stavila tačku, već jer želim da Luka bude onaj stari. Meni je Luka dao povod da ja sada takvu odluku donesem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Zadruga

OPROSTILA JE JER IMA JAK ŽELUDAC: Maja potkačila Aneli zbog pomirenja sa Lukom, pa rešila njega da isprovocira: LUKICA OPSTAJE SA NJOM U ODNOSU ZBOG.

Zadruga

SASUO MU ISTINU U LICE: Đedović vratio Gruju na fabrička podešavanja svojim izlaganjem, objasnio mu šta je njegov najveći PROBLEM! (VIDEO)

Zadruga

Hoćeš da budeš bolja, a ne zna se ko je gori: Gastoz sasuo Eni surovu istinu u lice, provalio da pokušava da se OPERE od Peje! (VIDEO)

Zadruga

Brutalno rešetanje: Uroš Stanić u jednom dahu demolirao Luku! Brutalnu isitinu mu sasuo u lice, pa Aneli podsetio na rane radove (VIDEO)

Domaći

Žestoko suočavanje Aneli sa Enom Čolić: Sasula joj sve u lice zbog uništavanja veze sa Matejom! (VIDEO)