PRIKRIVA ISTINU?! Aneli negira da je okončala vezu sa Lukom zbog Karića, Ivan joj sasuo istinu u lice: MEĐU UČESNICIMA... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine Ivan Marinković je postavio Aneli Ahmić.

- Aneli, da li si zbog situacije i priče o Kariću stavila tačku na odnos sa Lukom? - upitao je Ivan.

- Stefan nema ništa sa tim. Ja sam donela takvu odluku jer sam zbog nekih odluka u svojoj glavi tako rešila, iskreno - rekla je Aneli.

- Među učesnicima se priča da si stavila konačno tačku na odnos sa Lukom zbog svega što kriješ sa Karićem - rekao je Ivan.

- Nisam ja konačno stavila tačku, već jer želim da Luka bude onaj stari. Meni je Luka dao povod da ja sada takvu odluku donesem - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.