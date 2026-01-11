AKTUELNO

Zadruga

Promenila ploču! Skandal: Zorica oprostila Anđelu sve uvrede na račun njenih sinova, Mića sasuo Aneli sve u lice: Moraš da uzmeš život u svoje ruke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović, kako bi iznela svoju nominaciju.

pročitajte još

Bez dlake na jeziku! Teodora priznala šta misli o Aneli, a onda je Dača počeo s raskrinkavanjem: Anđelo najbolje zna GDE SU LIMITI (VIDEO)

- Aneli se ovde pogubila, treba da se vrati u realnost i normalnom životu. Pokušavam nekada da je opravdam, ali se setim da je ona na identičan način, iz svoje lične promocije, iznosila razne bljuvotine. Bezosećajna je, prosta i nevaspitana. Svi smo jedva čekali da vidimo i naše klipove, ti kao da jedva dočekaš da skočiš i izazoveš sukob. Da, provociraš Luku i Anitu, kada je Janjuš u pitanju, pokazuješ intresovanje, čime sebe degradiraš. Smešno mi je kada kažeš Dači da je nebitan, a ne vidiš sebe kada trčiš kod njega da mu nešto istračariš. Anđelo, ja i dalje imam lepo mišljenje o tebi, nisi mi dao povoda za tim, jako si vaspitan. Da, slažem se da teško prihvataš kritiku. To je sve, nominujem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, sve najlepše o ovom momku imam da kažem, najlepši, najbolji, nikada ružna reč, moja porodica ga obožava i pozdravlja, jako pametan i elokventan, mislim da si samo jako mudar, a oni mogu da pričaju šta hoće. Prerastao si sve ovo, mislim da iznosiš svoje mišljenje na svoj način. Što se mene tiče, moj i tvoj odnos je perfektan i savršen. Lep, zgodan i neophodan. Što se tiče Aneli, pričaju da si pogubljena, ja mislim suprotno, da ti odlično znaš šta radiš i u svakom trenutku. Mislim da si jako namazana, iskalila si se kroz ove sezone, vrtiš ovde kako ti smatraš da treba. Ja od početka nemam lepo mišljenje o Asminu, ima mi seljačko ponašanje i stavove, jako je ružno iznošenje. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Vanja Živić.

pročitajte još

Skoro je postala majka, pa što se družila sa LOŠOM?! Sofija jedva dočekala da potkači Milicu, Bebicu zanima SAMO JEDNO (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli i ja imamo jako lep odnos i korektan, od samog početka, mislim da će takav i ostati. Ja nemam razloga da ovu devojku diram i gazim, ne dira ni ona mene. Dok je Anđelo bio u krdu, imali smo najžešće svađe, krda više nema, nema ni svađa. Ne družimo se, pozdravimo se u prolazu i smatram da će tako i ostati. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Zorica.

pročitajte još

On je jedan smrad, jedino čime se ponosi je putešestvija od Antarktika do Kolumbije: Terza oprostio sve Anđelu, Ivan ga izvređao kao nikada (VIDEO)

- Što se tiče i Anđela i Aneli, nemam komunikaciju sa njima, tako će ostati do samog kraja rijalitija. Samo zato što je Aneli rekla ono u raspravi, poslaću Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Luka, pa postoje kamere! Vujović otrčao do izolacije, pogledajte šta je radio: Razlog je Aneli?! (VIDEO)

- Stara je izreka uvek bila: "Ako te nešto ne ubije, to te ojjača", Aneli uvek pravi istu grešku. Milion puta sam joj govorio da kada neko priča o njoj, taj neko priča o sebi, kada ona priča o nekome, priča o sebi. Aneli nema ručnu. Ove godine sve ide u njen prilog! Njeni bivši su skočili na nju, i da je kriva, ona je žrtva milijardu odsto, ali ona kao krava koja da sto litara mleka, pa šutne i prospe. Ja prema njoj nemam nikakvu ljutnju, jako je prgava, ne poštuje ništa na ovom svetu, spremna je da ponizi sve na svetu da bi sačuvala nešto što nema nikakvu vrednost. Ti moraš da uzmeš Aneli život u svoje ruke i da odlučiš...Što se tiče Anđela, Anđelo je neko s kim sam ja od keca u odnosima koji su uvek bili korektni, ove godine su na početku ti odnosi bili poljuljani, on smatra da sam ga ja uvredio na neki način. On je u tom momentu bio u društvu u kom nisam imao nekoga na mojoj strani, vremenom sve dođe na svoje, tako da je prirodno došlo kuda, gde i kako. Anđelo je uvek tu za mene, evo, večeras je bila priča kako je svaka devojka s kojom je Anđelo bio, nije za njega, a on je top. Ako uzmem od početka, o Teodori su svakakve priče pričale, dete je plakalo borilo se za svoju istinu i svaka devojka je bila sa Anđelom. Sve su one meni po kalupu iste, koja je razlika između Dalile, Anite, Aneli i Sanje?! Ništa, samo je jedna crna, jedna plava. Anđelo ima taj izbor, to za mene to nije ništa normalno, da li će on da polaže račune mami i devojci, to mene ne intresuje. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Mića.

pročitajte još

Želeo je samohranoj majci diskvalifikaciju: Miljana ironijom i sarkazmom sasula Anđelu sve u lice, pa stala uz Aneli: Sva trojica bivših... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sasuo joj sve u lice: Mića istakao da je Peja nezadovoljan i tužan pored Ene, ona dala sve od sebe da dokaže suprotno! (VIDEO)

Zadruga

Nemam ništa protiv tebe, samo utorkom: Đukić sasuo Aneli i Asminu sve u lice, Durdžić ga potkačio za Maju Marinković (VIDEO)

Zadruga

Sasuo im sve u lice: Lepi Mića uradio analizu odnosa Ene i Peje, pa otkrio da li posle svega imaju njegovu podršku (VIDEO)

Zadruga

VEOMA SI LOŠ ČOVEK: Anđelo sasuo Zorici sve u lice, iskazao najdublje gađenje prema njenom liku i delu! (VIDEO)

Domaći

Novi detalji! Đedović otkrio da su Ermina i Jully najbolje prijateljice, a onda je Mića sasuo Matoroj sve u lice: Da si se pomirila pre šest meseci...

Zadruga

Nisi iskren: Đedović na samom početku podele budžeta sasuo Kariću sve u lice: Smatraš da je Gastoz kvaran! (VIDEO)