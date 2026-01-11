Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli se ovde pogubila, treba da se vrati u realnost i normalnom životu. Pokušavam nekada da je opravdam, ali se setim da je ona na identičan način, iz svoje lične promocije, iznosila razne bljuvotine. Bezosećajna je, prosta i nevaspitana. Svi smo jedva čekali da vidimo i naše klipove, ti kao da jedva dočekaš da skočiš i izazoveš sukob. Da, provociraš Luku i Anitu, kada je Janjuš u pitanju, pokazuješ intresovanje, čime sebe degradiraš. Smešno mi je kada kažeš Dači da je nebitan, a ne vidiš sebe kada trčiš kod njega da mu nešto istračariš. Anđelo, ja i dalje imam lepo mišljenje o tebi, nisi mi dao povoda za tim, jako si vaspitan. Da, slažem se da teško prihvataš kritiku. To je sve, nominujem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Vanja.

- Anđelo, sve najlepše o ovom momku imam da kažem, najlepši, najbolji, nikada ružna reč, moja porodica ga obožava i pozdravlja, jako pametan i elokventan, mislim da si samo jako mudar, a oni mogu da pričaju šta hoće. Prerastao si sve ovo, mislim da iznosiš svoje mišljenje na svoj način. Što se mene tiče, moj i tvoj odnos je perfektan i savršen. Lep, zgodan i neophodan. Što se tiče Aneli, pričaju da si pogubljena, ja mislim suprotno, da ti odlično znaš šta radiš i u svakom trenutku. Mislim da si jako namazana, iskalila si se kroz ove sezone, vrtiš ovde kako ti smatraš da treba. Ja od početka nemam lepo mišljenje o Asminu, ima mi seljačko ponašanje i stavove, jako je ružno iznošenje. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Vanja Živić.

- Aneli i ja imamo jako lep odnos i korektan, od samog početka, mislim da će takav i ostati. Ja nemam razloga da ovu devojku diram i gazim, ne dira ni ona mene. Dok je Anđelo bio u krdu, imali smo najžešće svađe, krda više nema, nema ni svađa. Ne družimo se, pozdravimo se u prolazu i smatram da će tako i ostati. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Zorica.

- Što se tiče i Anđela i Aneli, nemam komunikaciju sa njima, tako će ostati do samog kraja rijalitija. Samo zato što je Aneli rekla ono u raspravi, poslaću Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Mina.

- Stara je izreka uvek bila: "Ako te nešto ne ubije, to te ojjača", Aneli uvek pravi istu grešku. Milion puta sam joj govorio da kada neko priča o njoj, taj neko priča o sebi, kada ona priča o nekome, priča o sebi. Aneli nema ručnu. Ove godine sve ide u njen prilog! Njeni bivši su skočili na nju, i da je kriva, ona je žrtva milijardu odsto, ali ona kao krava koja da sto litara mleka, pa šutne i prospe. Ja prema njoj nemam nikakvu ljutnju, jako je prgava, ne poštuje ništa na ovom svetu, spremna je da ponizi sve na svetu da bi sačuvala nešto što nema nikakvu vrednost. Ti moraš da uzmeš Aneli život u svoje ruke i da odlučiš...Što se tiče Anđela, Anđelo je neko s kim sam ja od keca u odnosima koji su uvek bili korektni, ove godine su na početku ti odnosi bili poljuljani, on smatra da sam ga ja uvredio na neki način. On je u tom momentu bio u društvu u kom nisam imao nekoga na mojoj strani, vremenom sve dođe na svoje, tako da je prirodno došlo kuda, gde i kako. Anđelo je uvek tu za mene, evo, večeras je bila priča kako je svaka devojka s kojom je Anđelo bio, nije za njega, a on je top. Ako uzmem od početka, o Teodori su svakakve priče pričale, dete je plakalo borilo se za svoju istinu i svaka devojka je bila sa Anđelom. Sve su one meni po kalupu iste, koja je razlika između Dalile, Anite, Aneli i Sanje?! Ništa, samo je jedna crna, jedna plava. Anđelo ima taj izbor, to za mene to nije ništa normalno, da li će on da polaže račune mami i devojci, to mene ne intresuje. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs