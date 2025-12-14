Ovo su svi čekali! Milan Stojičković dao svoj sud o odnosu Terze i Sofije, pa joj vratio milo za drago (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Stojičković dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, te je tako izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Sofije. Jako je fina, kulturna, lepa, zgodna devojka. Svidelo mi se što je pristojna i kulturna, skrenula mi je pažnju jer ima te neke švalerske oči, zaista nisam znao da je tolika emocija između nje i Terze. Ja im želim svu sreću ovog sveta, nadam se da nije zlopamtilo i da neće da mu vrati od prošle godine, da se ne igra sa ovim dečkom. Sa Sofijom se ništa ne zna šta je i kako, ja nemam problem da meni neko kaže "ne"...Što se tiče Terze, stojim pri onom što sam rekao na početku, zaista mislim da si kvalitetan dečko i čovek. Kada sam ja bio gazda, ja sam ti rekao zašto si od mene dobio 5.000, u nekim stvarima smo jako slični - rekao je Milan.

- Rajačić?! Njega ćemo voditi u izlazak jedan dobar...Nema potrebe da ja Milana izbegavam, niti dobacuje, niti gleda, video je čovek šta je i kako je - rekao je Terza.

- Ja sam mogao da pošaljem Teodoru i Filipa u izolaciju, nisam hteo, jer ono što ne želite vama, nemojte drugima. Moram da ostavim Terzu, Sofiju šaljem u izolaciju - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić