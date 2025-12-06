Malo se hvale, pa se malo kude! Sofija i Milan progovorili o svom odnosu, Stojičković priznao da li mu smeta Terza (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Milana Stojičkovića, kako bi progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Rekao si sinoć da ćemo gledati drugog Milana, šta ti je to konkretno značilo - pitao je Joca.

- Iskreno da ti kažem, malo ću više da se uključujem, komentarisaću sve. Ništa Sofija nije uradila...Sofija i ja komentarišemo o mnogim stvarima, kada sam ja upoznao Sofiju, popričali smo u vezi Stefana. Moje druženje sa Terzom i Lukom, isto smo to pričali. Bilo je jednom kada mi je Sofija obećala da neće da ih uvlači u crveno, pa sam ja to zamerio, pa sam shvatio da niko ne može da utiče na nju - rekao je Milan.

- Da li misliš da te je i zbog čega, Sofija zavlači i gde si to primetio - pitao je Joca.

- Mene niko ne može da zavlači ovde ako ja to ne dozvolim. Meni prija Sofijino društvo i njena pažnja. Ja uvek saslušam ljude, radim onako kako mislim da treba - rekao je Milan.

- Rekao si da si posmatrao Sofiju i da je ona kvarna, u kojim situacijama je kvarna po tvom mišljenju - pitao je Joca.

- Ona i ja kada pričamo, pričamo na neke totalno drugačije teme, ali ona meni uputi neku lepu reč i ja njoj, pa nam to prija, pa primetim da ispada kao da se igra, da se zeza, kao da je neozbiljna - rekao je Milan.

- Intresantno je to što ti Terza puni glavu, priča da nije ona za tebe, pa se sada postavlja kontra pitanje da li je ljubomoran na tebe, jer u tebi vidi konkurenciju - pitao je Joca.

- Ne mislim tako, mi komuniciramo od samog početka, on mi je rekao za Stefana. Ne može niko da me udalji, ja ako hoću da budem sa njom, ja bih bio sa njom - rekao je Milan.

- Sofija je priznala da joj se sviđaš kada si u temi i u gasu, kako to komentarišeš - pitao je Joca.

- Iskreno da ti kažem ne znam šta bih tu komentarisao. Ja za nepravdu skačem, kada neko kaže nešto da je tako i kada mislim da to nije tako, sto odsto sam siguran, ja ću da skočim i da kažem. Neću da radim nešto što nisam ili nešto što drugi žele da vide - rekao je Stojičković.

- Sofija, da li je zapravo kočnica za bilo kakav odnos sa Milanom sav taj prljav veš koji je o njemu isplivao - pitao je Joca.

- Što se tiče njegovog prljavog veša, mi ne znamo da li ga ima ili ne, ja verujem 50 odsto, 50 odsto ne verujem. Ne deluje mi kao neko ko je agresivan, odgovara mi ono njegovo burnije ponašanje, prirodne reakcije, vidi se da mu se dopadam kao što kaže. Ja sam rekla da ako budem bila u braku ili u vezi sa Milanom, ja moram da uzmem i Miću, jer je on tu da ga posavetuje kada imamo te neke krizne situacije - rekla je Sofija.

- Ja sam iz patrijarhalne porodice, gde su roditelji i dalje u braku, meni dve osobe kojima sam bio najveća podrška, kojima sam bio najbolji...Imam milijardu prijatelja u mom životu, meni je bitno šta porodica misli i bliski prijatelji - rekao je Milan.

- Zbog čega mu smeta tvoja relacija sa Terzom - pitao je Joca.

- Obojica su ljubomorni jedan na drugoga. Ja nisam znala do malo pre da Milan prati moje poglede, ja sam se naslonila - rekla je Sofija.

- Meni je dvolično da priča jednu priču kada smo sami, pa radi neke druge stvari - rekao je Milan.

- Terza i ja imamo odnos kao što je on malo pre ispričao, poštovanje samo i to je sve, on malo dobaci, na Milanu je da li će da se upeca - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić