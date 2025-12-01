Milan je samo paravan?! Učesnici sumnjaju u emocije Anđela i Sofije, oni progovorili o njihovom odnosu (VIDEO)

Progovorili bez dlake na jeziku!

Lepi Mića nastavio je sa svojom igrom istine, te je tako naredno pitanje potavio Anastasiju Brčić.

- Jesi definisala odnose sa Borom - pitao je Mića.

- Bora i ja nismo zajedno, to je definitivna odluka, ne pričamo već par dana, a Murat i ja se družimo - rekla je Anastasija.

- Šta se dešava između tebe i Sofije - pitao je Mića.

- Ništa, rekao sam ti u pabu kada je bilo, ušla je, prijatna je i zgodna. Oblači se top, izgleda top. Sofija je rekla da ne želi vezu, ja sam isto rekao, ako neko tako gleda, nema ništa, ali da budemo drugari i da se družimo, da - rekao je Anđelo.

- Meni ne smeta, možemo svo troje da se družimo i da pijemo kafu - smejao se Milan.

- Ja Milicu i svoje dete više ne bih povređivao kada bi s njom petljao, to nikada ne bi bilo - rekao je Terza.

- Terza i ja od kada sam ušla ništa, mi se samo nasmejemo i imamo neke fore, to je prirodna reakcija bili smo zajedno, ali eto - rekla je Sofija.

- Anita, šta misliš, šta se dešava između Anđela i Sofije - pitao je Mića.

- Ne mislim da se dešava bilo šta, mislim da Sofija ima nešto prema Terzi i dalje, mislim da tu nije čista. Naravno da će reći svako da je Anđelo najlepši, ali sam zapazila par situacija - rekla je Anita.

- Miljana konstantno Aneli vređa, mene vređa, ja nemam potrebu da je vređam. Ona ne zna da istrpi kritiku, ovo je klasična nemoć. Miljana ovde može da komentariše, ali kredibilitet nema - rekla je Maja.

- Nisam zaljubljena u Asmina, niti ga gledam na taj način. Nisam vređala ni Maju ni Aneli, samo sam iznosila mišljenje - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić