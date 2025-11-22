Zamolila sam ga da reši te papire, jer Nora nije otišla na sistematski tri godine: Aneli progovorila o odnosu sa Asminom i njihovom procvatu posle dve godine, pa priznala: Nije bio iskren prema Staniji (VIDEO)

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Aneli Ahmić, kako bi progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Hajde da čujemo sve od početka. Kako ocenjuješ tvoj i Asminov odnos ovih dana - pitao je Darko.

- Pa hajde...Šest. Ništa, normalno komuniciramo, nasmejemo se tu i tamo, prisećamo se nekih stvari, ništa sada specijalno da se nešto dešava što bi moglo ostaviti neki pečat, jednostavno spontano komuniciramo, spontano je došlo do nekih priča - rekla je Aneli.

- Koliko ti je drago što komunicirate češće, normalno, peckate, zezate i provocirate na pozitivan način?! Koliko ti je to nedostajalo?! Tebe osmeh taj tvoj odaje, ne možeš to da sakriješ - pitao je Darko.

- Kada se zezamo, peckamo, naravno da se nasmejemo i on i ja, to nema veze s nekim ljubavnim smislom. Prisećamo se stvari koje su nam bile smešne, mi imamo zajedničke teme, da je sreće da je bilo tako od početka - rekla je Aneli.

- Posebno te je intresovao njegov emotivni status, zanimalo te je da ti se konkretno izjasni da li ima ili nema devojku. Zbog čega - pitao je Darko.

- Zanimalo me je, jer ja smatram da oni nisu bili u vezi neki duži period. Onda je on meni rekao da oni godinu dana nisu u vezi, da li je on slagao ili ne, to je njegova volja, može da priča šta hoće. Potvrdio je one moje rečenice da oni nisu u vezi - rekla je Aneli.

- Ako te već Asmin ne intresuje u tom emotivnom smislu, zbog čega si mu ljubomorisala na Dušicu - pitao je Darko.

- Nisam mu ljubomorisala. Rekla sam mu: "Imaš devojku", ulazi s Dušicom u izolaciju...Ja smatram da se njemu sviđa neko drugi ovde, što mi ne bi smetalo, čak bih volela da on uđe u vezu zbog nekih svojih razloga - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je rekao da je zbog vas Ahmića on ostao bez svoje ljubavi - pitao je Darko.

- Ne slažem se sa tim, on je ostao bez svoje ljubavi jer nije bio iskren sa njom. Nije bio iskren prema njoj u startu, da je slagao, ja sam ušla u rijaliti, iznosila sam nešto i onda su se svađali, što je logično - rekla je Aneli.

- Da li mu veruješ kada kaže da je Stanija žena koju je on najviše voleo - pitao je Darko.

- Verujem, što da ne...Mislim, zašto bi on to lagao?! Ne, nisam mislila na Asmina. Mog prvog momka, njega sam najviše volela - rekla je Aneli.

- Zlatko Milić - dobacio je Asmin.

- Da, taj. U tom periodu sam imala 19 godina, bio je stariji od mene. Stariji je bio od mene 20 godina, volela sam čoveka, to je bila ta devojačka ljubav - rekla je Aneli.

- Da li razumeš šta Asmin tačno od tebe očekuje kao od majke svog deteta, na način života i ponašanja - pitao je Darko.

- Da, naravno, razumem to. I ja bih volela da promeni i on neke stvari, da se ponaša primereno, kao jedan otac...On uporno govori da ja nešto ne znam, ja sam videla neke stvari koje je on radio, ali nisam videla sve - rekla je Ahmićeva.

- Obećao je da će između tebe i njega funkcionisati sve u redu ako budeš normalna žena i majka, da li znaš na šta konkretno misli - pitao je Darko.

- Misli na to da ne menjam muškarce, partnere, da ne izlazim...Ja sam Luku imala, planirala sam sve, videla sam da je sve to pogaženo, meni ne treba muškarac, niti ga želim iskreno - rekla je Aneli.

- Koje to stvari treba Asmin da ti razreši, pitala si ga zbog čega ne dobijaš dečiji dodatak - pitao je Darko.

- Zamolila sam ga kada se napolju sretnemo i vidimo i kada bude on došao po Noru, da mi izvadi rodni list za Noru i da devojčica obavi sve sistematske preglede, pošto nije bila tri godine na sistematskom pregledu, nego kada se nešto desi, ode, pregleda se i dobije lekove za to - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić