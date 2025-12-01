Zamisli ti da ona kaže da je Arija zaostala?! Hana šokirana Sitinim rečima, otvorila dušu Dači o njihovom odnosu i ratu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Hana Duvnjak sela je u spavaću sobu sa Dačom Virijevićem, te je tako otvorila dušu o odnosu sa Sitom Ahmić i Neriom Ružanjijem.

- Ti čuješ šta ona radi napolju?! Ona pljuje dete! Moja majka je radila non stop kada sam bila mala, ona mi je davala da gledam crtaće, a sada da je sedela sa mnom i učila jezike, nije. Ja sa Arijom, otkako je popričala, ja s njom učim sve. Meni Arija bolje priča engleski nego hrvatski, ne možeš da kažeš da je dete zaostalo. Propuzala je na vreme, počela je da jede na vreme, sve je počela na vreme - rekla je Hana.

- Bez obzira i da je tako, šta je htela time da kaže?! Da si ti loša i da ne primećuješ?! Je l' si vodila dete na sistematski i na vakcinaciju?! Pa doktor bi sve video - rekao je Dača.

- Da, pa pre nego što sam ušla je bila na vakcinaciji - rekla je Hana.

- Moj brat je bio u inkubatoru, znam kako to ide, deca se posmatraju, da li mogu da budu zaostala i tako dalje. Bez obzira na sve, dobili ste dete, pa spusti loptu...Nije Nerio loš. Ti bi svoje dete branila i da je ubica, ali bi joj rekla nasamo: "Hej, ja te branim, ali razmisli šta radiš" - rekao je Dača.

- Ja sam ti Aneli 15 puta uhvatila u laži, Aneli je bila na intervjuu i rekla je da sam ja na heroinu, nabrojala je milion toga i bombone, ja sam ostala u šoku jer kao, kako neko može da funkcioniše pod svim tim?! - rekla je Hana.

- Ja na neki način vidim da Nerio nema zlu krv prema njoj, ni ona prema njemu, ali jednostavno, ljutnja i bes. Ja mislim da je dobro da bude dobar sa svojom tetkom. Bez obzira šta se dešavalo napolju, meni dete da ovde uđe, ja bih helikopterom ovde ušao - rekao je Dača.

- Njoj je strah Asmin, veruj mi, ona zna da Nerio ništa ne laže...Njima je bitno da se samo priča, da neko dođe i da kaže da je Sita, na primer, ubila čoveka i da da dokaze, ona bi dizala tiktokove i pare...Pa on ne ide u školu, čuva sestre. Ja sam došla da smirim to dete, ona je sedela na kafi. Nerio voli svoje sestre previše, ali da dete ne šalješ jedan ceo mesec u osnovnu školu, da bi on čuvao sestre, a da ti piješ kafe, to je bolesno! On je bio dadilja, čim je dobio vozačku i napunio 18 godina, on je odmah počeo da vozi - rekla je Hana.

- Ja nisam čuo njenu stranu priče, ali ako čujem i ako čujem da se pokajala i kaže: "Krivo mi je, pogrešila sam, pogrešili smo oboje", razumeš?! Da pokaže, ja mislim da bi Nerio popustio i mislim da ti nisi nikakva prepreka, ti nećeš da mu kažeš: "Ne može to i to" - rekao je Dača.

- Meni Arija kada primi vakcinu, ja plačem sa njom. On je mislio da ću ja njega da ostavim ako mi to kaže. Mi se nismo posvađali, nego ti njemu treba da objašnjavaš da je to mene povredilo - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić