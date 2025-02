VAĆARIO SE I LJUBIO S DRUGOM DEVOJKOM ISPOD BARBARINE SLIKE: Sofija i Terza progovorili o emocijama, Uroš Stanić ih RASTAVIO na činioce (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Terza, napokon pokaza da si muško, zgrabio si Sofiju, ljubio je i grlio - glasilo je pitanje.

- Jeste, bilo je lepo. Ta svađa nekako, posle su se Dača i Kačavenda posvađali zbog nas, mi smo bili ispred, oni nas gledaju, mi se poljubili. Posle sam otišao kod nje, zagrlili smo se i pričali i jutros se budi, kao prvi osećaj na početku kada smo bili, kada se ona ušuška kod mene, ja sam se pitao: "je l' moguće da sam ja u ovom krevetu?", tako da smo ustali, pranje zubića, kafa, pa smo popričali - rekao je Terza.

- On može sve kada hoće. Sviđa mi se pitanje, jeste, po prvi put je pokazao da je muško, to mi se dopalo najviše. Ja smatram da ne treba da ulazimo u vezu, da treba da budemo slobodni, mislim da je to najpametnije za oboje. Čim sam to rekla, on je to potvrdio, pa je on promenio mišljenje, pa sam ja - rekla je Sofija.

- Mislim da je Terza pokazao samo da nije muškarac, drago mi je što sam držao stav koji jesam i što se nisam upecao na njegove šarene laže, a to je da ga zanima dete i da će se boriti za dete. Ja nisam podržao njegovu odluku jer je bilo lažno i foliranje. Oni se ponašaju kao da su u vezi, neće da ozvaniče jer gledaju puls naroda i gledaju kako će narod da gleda na njihov odnos. Markovo šaltanje mi je katastrofa, Milica mu se poveravala, a mislim da Marko ovo ne treba da radi, nije trebao da udara na Milicu, pokazao je da nije lojalan. Ti si jedno ljudsko dno i ljudski ološ. Ljubio se i vaćario s Draganom, a iznad toga je slika bebe i Milice, tako da si pokazao da te dete ne zanima - rekao je Stanić.

- On je u pravu sve što sada priča - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić