On hoće da joj bude broj jedan, a to je NEMOGUĆE: Janjuš dao svoj sud o razgovoru Alibabe i Aneli, pa im očitao lekciju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, kao i njihov razgovor koji je prikazan.

- Sasvim je normalno da pričaju normalno, ali to je jako kratko trajalo, minut, dva, to se posle opet kreće sa svađama. Svako psovanje i svako vređanje, svaka svađa je blam za dvoje koje imaju dete. Aneli mi nikada neće biti jasna, ona je došla ovde na priču prevarene žene. Ako si prevarena, idi živi svoj život, šta te boli ku*ac - rekao je Janjuš.

- Što tvoja žena nije otišla - rekla je Aneli.

- Šta?! Ja je prevario, dobio sam papire za razvod i ćao... - rekao je Janjuš.

- Ja da sam u onakvom stanju, sve bih ponovila, tako bih se osećala - rekla je Aneli.

- Moje mišljenje je da njih dvoje treba samo da se dogovore oko ćerke. Vi morate da imate normalan odnos, kako dete raste, sve više i više kapira neke stvari - rekao je Janjuš.

- Hteo je da se vrati, pitao me je da li bih mu oprostila, to je istina. Njoj je odgovaralo da bude sa njim, nešto jeste, videla je dokaze - rekla je Aneli.

- Da, rekao sam da imam bivšu i da sam slučajno napravio dete. Pitala me je: "Ko je ta devojka?", ja sam rekao da je lepa i da radi u pekari - rekao je Asmin.

- Što se tiče Asmina i spominjanja mene, ja ću se staviti u njegovu situaciju. On je otac njihovog deteta i kada je pita, ja znam šta želi da izvuče iz nje. Želi da izvuče iz nje da kaže da treba on da bude pod broj jedan bitan zbog deteta. Ne stavlja ga ni na jedno mesto, a on želi da ga stavi na prvo mesto...Ja sam razumeo njega, pa kada čovek pogreši, kada je rekao za mene, kada pogrešiš, ja kažem "oprosti", jer se ja stavim u tu poziciju, znam kako bi meni bilo - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić