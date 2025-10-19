AKTUELNO

Lep i kulturan, a svađa se sa ženom: Alibaba očitao Anđelu lekciju o kulturi i ponašanju prema starijim damama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Imam o Anđelu isto mišljenje kao i prošle subote. Sad gledam ovako lep momak, obrazovan i kulturan da se svađa sa ovom ženom, uopšte ti ne ide. Ja sam takav, za tebe mi to ne ide. Ona od tebe pravi p*dera jedan dan, drugi kako muvaš drugu devojku. Tebe da nema i Milene Kačavende ona ne bi imala o čemu da priča ovde - govorio je on.

Svi su odlepili za njom, a ona ih je oduvala: Taki za Pink.rs razvezao jezik i brutalno udario na Luku i Alibabu, pa ih proglasio Majinim fanovima!

- To si u pravu. Ja volim da vratim jer vređa mene i moju porodicu. Znam da ljudi znaju da nisam nekulturan, a onda razmišljam zašto se svađam sa ovakvom budalom? Ajde da je konstruktivna rasprava, a sa njom se sve svodi na prostakluk - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi to nije potrebno, ti si bio treće mesto, a sad ona da te uvlači u neka sr*nja. Ja o tebi imam najbolje mišljenje. Što se tiče Vanje ona me je prozivala u sedmici zbog Aneli. Upoznao sam je slučajno na pumpi preko Milene, lepo smo se ispričali i objasnila mi je neke stvari. Imam dobro mišljenje o njoj, a sad sam se odmorio od nje jer svako jutro kad se probudim vidim njeno d*pe, ne može da se izbegne. Poslaću Anđela - govorio je Asmin.

Ti ćeš prvi umreti od side: Zoricu obuzele morbidne misli, pa Anđelu javno poželela smrt! (VIDEO)

- O Anđelu sam rekla sve prošle nedelje i stojim pri istom stavu. Znaš koliko te volim, uvek smo imali dobar odnos. Ne bih da se ponavljam, o tebi mislim sve najlepše. On nije daj šta daš kao određeni muškarci i to poštujem jer ima kriterijume. Sa Vanjom sam takođe u jako dobrim odnosima, pozitivna je, ima opuštenu energiju, nije zla i kvarna. Moram da sačuvam Anđela jer sam sa njim dosra bliska - govorila je Maja Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

