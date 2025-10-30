NEDOSTAJE MI, ALI... Luks istakao da mu je Sarino ponašanje SKANDALOZNO, Janjuš izanalizirao njen lik i delo, pa joj očitao lekciju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sale Luks progovorio je o odnosu sa Sarom Stojanović, te je istakao da mu se ne dopada njegovo ponašanje, ali da simpatije postoje.

- Luks, šta se dešava sa Sarom i sa vašim problemima? - upitala je voditeljka.

- Ona je devojka koja je željna ljubavi, razmažena jedinica. Da mi nedostaje, nedostaje mi, ali njeno ponašanje njeno nije dobro. Možda ima pomoći, možda ima šanse da se nauči pameti, ako uspem u to, ako ne, ja tu ništa ne mogu - rekao je Luks.

- Da li si šokiran malom Sarom? - glasilo je pitanje.

- Verujem Luksu da je Sara počela da mu prija. Ne bi se on nervirao, da nije tako. Ja mogu samo da kažem da ako ona uradi nešto nakon ovoga je budaletina. Ako joj se ponovo svidi, to je strašno - kazao je Janjuš.

- Kako su ušli u vezu, tako su i raskinuli. On je bio uvređen jer mu je ona nešto pogrešno rekla. Oni su bili sa Sarom, a ne ja. Ja nju ne branim, ja gledam stvari kako one izgledaju, kako sve to deluje. Ona jeste slatka devojka, lepa devojka, ali isto tako sama donosi odluke i muškarci već znaju šta mogu da očekuju od nje - rekao je Mića.

- Ovde su svi učesnici govorili da je Sara za ludaru. Svi ovako nenormalnu ženu žele Saletu Luksu?! Da li mu onda svi oni koji ga gotive misle dobro?! - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.