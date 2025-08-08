BEZ USTEZANJA: Mateja Matijević izanalizirao odnos Peje i Ene, pa istakao da su njihove emocije bile među najiskrenijim u Beloj kući! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Mateja Matijević u emisiji ''Narod pita'' prokomentariosao je odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Mateja, da li si u kontaktu sa Enom? Da li će se pomiriti sa Pejom? - upitala je voditeljka.

- Čujemo se. Što se tiče pomirenja, ne znam, ali ja mogu da kažem da su oni bili možda čak i najveća emocija u Beloj kući. On je poslednjih dana vodio naviše mozgom, a ne srcem, što ga je bolelo, ali ga podržavam u tome - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.