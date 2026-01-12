Kako može ruku pod ruku da ide s Matorom i da joj Ivan skida čizmu?! Anđelo raskrinkao Kačavendu do koske, misli da NEMA STAV, a evo šta prognozira za vezu Anite i Luke (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru je posle Filipa Đukića ugostio Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao najaktuelnija zbivanja u Eliti.

- Da li je tvoj i Anelin odnos narušen otkako si stao na stranu Milice Veličković - pitao je Darko.

- Nije narušen, ali se naljutila malo u tom trenutku, rekla je da neće da priča sa mnom. Ona je u izolaciji, ne osećam da je narušeno, ali se naljutila. Ne mogu, ja sam realan. Ja sam rekao Aneli da je prokomentarisala za majke koje su u rijalitiju godinama, a naravno da se ona pronašla tu. Aneli sam rekao posle Elitovizije, ljutila se ili ne ljutila na Milicu, ona je u pravu. Te stvari nisu normalne, da od četiri godine provedeš tri u rijalitiju. Naravno da su sve majke došle ovde da zarade za svoje dete, podnose veliku žrtvu, nije lako. I ona se naljutila, pa smo sutra sve ispeglali - rekao je Anđelo.

- Ljudi su tebe sačuvali sinoć, koliko si ljudi bili iskreni, ko je uvijao u celofane - pitao je Darko.

- Jedine uvrede koje sam dobio bile su od Uroša Stanića, Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, očekivano je i drago mi je zbog toga. Smatram da su loši ljudi, Uroš je devijantna osoba, Miljana je osoba koja se kune i laže, Ivan se kune u očev i majčin grob i nije nikakav otac. Ko je uvijao, ko nije, tu su negde Milena i Dača. Milena koja je krenula lagano...Milena se meni izvinila nakon poklona i čestitke. U odnosu smo takvom da sam izvinjenje prihvatio, Milena i ja se nismo vređali, nisu mi se dopale njene reči da sam taktičar. Da će naš odnos da se popravi, nemam nameru da je vređam, da se svađam s njom na silu (Milena). Krenula je da priča okej, pa je provukla da sam taktičar, pa mi je zamerila što sam se posvađao sa Dačom, šta ti ima meni da zameriš što sam se posvađao sa nekim?! Gledam pre neki dan, Ivan joj skida čizme, onda ide s Matorom ruku pod ruku, kako možeš da ideš ruku pod ruku s najvećim Đedovićevim neprijateljem?! Ona nema stav da se drži tri meseca ono što je rekla. To su sve ljudi od Miljane, Matore i Ivana Marinkovića, koji su je vređali, Milena joj poželela smrt deci, Ivan je proziva tri godine i to su osobe koje su u najvećem ratu sa njenim prijateljem - rekao je Anđelo.

- Što si intresantan Miljani - pitao je Darko.

- Zato što neću da spustim loptu sa njom i neću nikada spustiti loptu sa Miljanom Kulić. To sam radio godinama, ne praštam više da mi spominje majku, oca, ujaka, babu, mene. Glavne stvari su moje ankete na kojima sam prvi, onda nakon toga su usledile dve pobede na Elitoviziji, onda naravno da je usledila pobeda i u "kvizu znanja", ona je iskompleksirana i ljubomorna - rekao je Ranković.

- Kako komentarišeš trzavice u vezi Anite i Luke - pitao je Darko.

- Rekao sam da će biti turbulentan odnos, u 20 dana su već pokazali nepoštovanje jedno prema drugom. Biće odnos sa puno svađa i pomirenja, svaki haos koji bude bio, pomiriće se, moje viđenje je da su u startu napravili greške i on i ona. Smatram da će doći do veridbe negde mesec dana pred kraj, pa i do trudnoće tokom rijalitija - rekao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić