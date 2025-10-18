Iskreni do koske! Sandra i Ivan puni zamerki jedno prema drugom, evo u kakvom su zapravo odnosu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Sandru Todić, te je sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Šta se dešava sa tobom i Ivanom Marinkovićem - pitao je Darko.

- Sve je super, nismo popričali, tako da, posle emisije ćemo popričati i raspravićemo sve. Ja sam njemu zamerila neke stvari, pa je nastavio da ih radi. Stiglo je pitanje kao što ne kaže Sandri, rekao je da mi zamera neke stvari, ali mi nije rekao te stvari - rekla je Sandra.

- Kakav vam je odnos kada ne možete da pronađete vremena da pričate o stvarima koje vam smetaju - pitao je Darko.

- E, pa ne znam, i meni je to čudno. Rekao mi je Uroš da ne vidi tu neku emociju i da se ponaša hladno prema meni, a ja ne volim da trčim za nekim - rekla je Sandra.

- Ja sam čuo način na koji ti pričaš Ivanu na drugim ljudima, pričala si da ti se on stvarno sviđa i da ti se dopao, ali da ti fali te pažnje - rekao je Darko.

- Videćemo, popričaćemo Bože moj, ako bude išlo, ide, ako ne, neću ništa na silu - rekla je Sandra.

- Ivane, izbezobrazio si se prema devojkama ovim - rekao je Tanasijević.

- Ne bih ja rekao da su ovo ozbiljne teme, mislim da ovo može u hodu da se reši, čak mi je drago i simpatično da ovo moram da rešim u hodu, a ne da ih naglas rešim. Sandra mi ne deluje kao neko nezreo, naprotiv, ali mi je dosadilo to neko bespotrebno inaćenje, sa Piksijem se nešto zeza i to - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić