Šok! Ivan Marinković demaskirao odnos Anite i Luke, pa i njih dvoje raskrinkao (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića, kako bi dao svoj sud o odnosu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Malo pre sam bio više inspirisan. Pre neki dan, ako se neko seća, rekao sam da mi je Anitina najbolja verzija bila ona koja je sedela pored Filipa, ne zbog Filipa, nego zbog nje. Mada, ona je bila nezadovoljna statusom, pa je tražila bilo koju vrstu veze i evo u šta se pretvorila. Ta ekipa ljudi koji su glavna tema, u slučaju Anite Stanojlović, počela je da se šminka u toku emisije, da pravi nokte u toku emisije i da se presvuče posle svoje teme, da se onako razgaći i odomaći. Oni ne shvataju šta postižu, za nas kontraefekat, jer ti zapravo menjaš identitet time što se presvlačiš. Anita je izgovorila rečenicu koju je Matora citirala: "Zaboli me uvo šta će ovi ljudi da kažu ovde", jer mi nemamo telefone da glasamo i ostalo. S tim u vezi, tvoje presvlačenje u dve etape, prva je da se predstaviš ljudima ovde, sada je neko dobro spremio da ima mirnoću i da ima iste rečenice: "Svi me napadaju". Ti sada kada gledaš, vidiš Kačavendu, Ivana, Matoru ili Janjuša koji pene da im objasne, a njih dvoje fino stoje i govore - rekao je Ivan.

- Znači da smo pametniji od vas - dobacio je Luka.

- Jeste, prihvatam, to je legitimno, ja se sa tim borim ovde godinama, ja sam zato iskren, a vi niste...To su dvoje ljudi koji imaju identične prohteve, a to je strast i se*sualni čin. Meni su simpatični za komentarisanje, nemam nikakav animozitet, samo konstatujem tvoju promenu, a i Lukinu istu ovih dana - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić