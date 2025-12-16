Mislila sam da imaš više rezona: Matora očitala Anđelu lekciju, zbog Anite i njega je sve osetila na svojoj koži (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milnom Miloševićem" pričalo se o krahu prijateljstvo Mine Vrbaški i Anđela Rankovića.

- Naravno da nije prirodno druženje, ali meni ne smeta jer Minu ovde ne smatram prijatelju. Sve dok se u druženju ne osetim ugroženo neće da mi smeta. Anđelo, toliko si potencirao da vidiš neke stvari i da si se otarasio, a ako se neko otarasio i opekao ja sam doživela na svadbi od kuma, kume, Rešićke mnogo gore stvari i mislila sam da ti imaš malo više rezona jer si rekao da možeš da selektuješ ljude i da imaš samo spolja prijatelje. Ja sam nažalost više poštovala druge ljude nego tri prava prijatelja koje imam. Opekla sam se na sedmici, naučila sam i to sam pokazala prošle i ove sezone. Ja ne smatram da su svi ti ljudi meni želeli dobro, nego je u tom trenutku to bila dobra priča i čekali su ko će prvi da kaže i dođe u "Šiša bar". Niko ko je vezan za rijaliti niko ne kaže zbog mene. Mina i ja smo dobre, to je daleko od nekog prijateljstva. Dokle ona ima poštovanja prema meni i ja ću prema njoj - govorila je Matora.

- Ja sam to rekao jer je Mina rekla da je donela dobro Aniti i Matoroj, a u toj situaciji Aniti nije donela dobro - dodao je Anđelo.

- Da, kad je Anita otišla na pravi put ja sam ostala psihopata, a oni su svi prešli na njenu stranu. Koliko god da se ne ponsim te siutacije bar sam bila svoja - rekla je Matora.

- Anđelo, da li ste Mina i ti prijatelji od spolja? - upitao je Dača Virijević.

- Nismo prijatelji, nismo kumovi, nikome nikome nije išao na slavu, ali mi se čujemo godinama, kad je ona menjala profesiju i kad je išla u Norvešku. Da li si prijatelj sa Asminom? - pitao je Anđelo.

- Ne - odgovorio je Dača.

- Da li bi ti smetalo da on bude prijatelj sa nekim ko je tebe gazio 10 meseci? - pitao je Ranković.

- Ne - rekao je Dača.

- Meni bi smetalo - dodao je Asmin.

