ŠOK! Aneli i Mina daju sve od sebe da se operu od toga da remete mir između Filipa i Anite, Stanojlovićeva dala svoj sud o tome! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković i Aneli Ahmić.

- Zašto namerno kvarite vezu Anite i Filipa? - glasilo je pitanje.

- Ja je ne kvarim. Anitu sam zvala na đuska sa Aneli i sa mnom, nemam nameru da joj kvarim odnos. Mene niko ovde od muškaraca ne zanima - kazala je Maja.

- Ne kvarim njihovu vezu, jer oni nisu u vezi. Ja sam samo rekla da je po mom mišljenju prirodna selekcija Maja i Filip, a ne Filip i Anita, to je moje mišljenje - kazala je Aneli.

- Aneli je ta koja je želela da napakosti Aniti, zbog onoga što je mislila da je Anita flertovala sa Lukom, to je činjenica. Aneli neke stvari iz dosade radi. Aneli je sa Majom spustila loptu, ali se netrpeljivost oseća - kazala je Mina.

- Aneli jeste pokazala veoma svoju sujetu, to je činjenica. Videćemo kako će se situacija dalje odvijati - kazala je Anita.

- Meni je ovo bolesno. Aneli i Maja se sada ližu, a svašta su govorile jedna drugoj. Anita i Maja se trude da budu dobre, a strašne optužbe su letele. Sve su one lažne, ne znam koji im je cilj da se ponašaju ovako - kazao je Dača.

Autor: S.Z.