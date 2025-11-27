Video je da je Milica napravila od sebe žrtvu, a da ga je Sofija volela: Sevaju varnice između Janićijevićeve i Terze, Kačavenda izanalizirala njihov raskid i odnos (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, po povratku sa kratke pauze, dao je reč Bori Terziću Terzi.

- S ovim što je sada rekla da oseti da imam emocije, ona vraća priču. Ja sada mogu da kažem da vidim da me gleda očima kao što me je gledala tada, ali ja to ne radim - rekao je Terza.

- Ne tražim ja nigde utehu...Ja nisam rekla da ima emociju prema meni, nego da njegove emocije nisu čiste, ne možeš da uđeš u drugi odnos i da to ne funkcioniše zbog mog ulaska, zašto?! Šta sam ja uradila?! Možda i ja imam potrebu nešto da mu kažem, ali mislim da on i ja ne možemo, ne bismo mogli da nastavimo, niti ja imam neke emocije, niti vidim da ima i on - rekla je Sofija.

- Ona sedi s Milanom, ja izašao da pušim, ona mene gleda s ljuljaške i smeška se - rekao je Terza.

- Kako ti sve vidiš to?! Znači gledaš u nju - rekla je Mina.

- Ide pesma "Ti ne ličiš ni na jednu", ona utrčava da me vidi - rekao je Terza.

- Znam da mu je neugodno kada sedim pored drugog muškarca, ja to vidim - rekla je Sofija.

- Ja sam posle par dana rekla to da je normalno da poremeti, mene je poremetilo. Neke stvari se nameću tuda, ne znam zašto nih dvoje ne sednu, da popričaju, da završe taj odnos. Iskreno, sinoć je bio top, bila nam je žurka top - rekla je Mina.

- Dopada mi se što lepo pričaju, ne skaču i ne vrište. Meni je sve bilo jasno. Neće da priznaju, a ja sve vidim. Kažu da je mržnja nedovršena ljubav, a to nije u njihovom slučaju. Mislim da ona nema emocije prema Milanu, čak se priča da zbog Karića ona ide kod Milana, ja u to verujem - rekla je Zorica.

- Meni je ova tema jako zanimljiva. Sećam se Elitovizije, baš sam iskomentarisala tada da, kada su svi osuđivali, ja to nisam osudila. U "Zadruzi 5" je bila jedna kosmička ljubav, ulazi jedan anđeo u belom, zatresla se kuća, ode kosmička ljubav kao da nije ni postojala. Kada je nešto pravo i iskreno, ne može to niko da poremeti. Kao da su ostavili odnos nedovršen - rekla je Maja.

- Sofija njega nikada nije uvredila, ona je uticala na njega za te utorke. Ja odgovorno tvrdim, ja Sofiju dosta dobro poznajem, pričali smo mnogo o tome, ona je pregorela. Ona je ovde silno otpatila njihov razlaz, mislim da nema nikakve emocije i da ima šanse da se ikada išta vrati. Zašto ja Terzu razumem što mu je ostao žal?! Đedović je pokušavao da mu objasni da dete nema veze s partnerskim odnosima, Terza je govorio da ga Đedović i ja guramo kod Sofije. Kada je Terza izašao, onda je video, jer su govorili da ona nema emocije, on je postao svestan kada je sve pregledao, da ga je Sofija iskreno volela i da se zaj*bao što se onako povukao. Tek tada je shvatio šta je Milica unela nama lažno, šta je ona radila u rijalitiju. Sofija i on su imali jako dobar odnos koji bi se razvio u daleko dobar odnos - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić