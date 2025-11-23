AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Mogla sam da te slušam, a i ne moram, BEZLIČNO JE: Žiri saglasan da je Darko podbacio, Zorica ga urnisala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Darko Milutnović (35) iz Beograda, odabrao je numeru "Ludujem" kao svoju prvu pesmu kojom se predstavio u muzičkom takmičenju "Pinkovih zvezda", ali nije imao glasova žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao drugu pesmu, on je odabrao numeru "Bezobrazno zelene", no, međutim ni to nije razgalilo žiri niti ih dirnulo kako bi dali glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Meni je sve to bilo, ali mi ništa nije bilo, moraš da šuriš, da obrijaš. Dobar si bio, talentovan jesi, ali ja sam uvek govorio, muzika je pedanterija i muzika je čistota pevanja - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bakterija je njegovo (Desingerica) drugo ime - dodala je Karleuša.

- Ovde ima dijagnoza, i šizofrenija i bakterija i svega. Razne dijagnoze ovde postoje. Bosanac, sve si lepo rekao, slažem se u svemu, samo što bih ja dodala da si imao dosta nesigurnih tonova - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si ti bio bezličan, bezvoljno i bez energije, drugo, mislim da ti je druga pesma bila niska i zato je zvučalo da mogu da te slušam, a i ne moram - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

