Mogla sam da te slušam, a i ne moram, BEZLIČNO JE: Žiri saglasan da je Darko podbacio, Zorica ga urnisala (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Milutnović (35) iz Beograda, odabrao je numeru "Ludujem" kao svoju prvu pesmu kojom se predstavio u muzičkom takmičenju "Pinkovih zvezda", ali nije imao glasova žirija.

Kao drugu pesmu, on je odabrao numeru "Bezobrazno zelene", no, međutim ni to nije razgalilo žiri niti ih dirnulo kako bi dali glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Meni je sve to bilo, ali mi ništa nije bilo, moraš da šuriš, da obrijaš. Dobar si bio, talentovan jesi, ali ja sam uvek govorio, muzika je pedanterija i muzika je čistota pevanja - rekao je Bosanac.

- Bakterija je njegovo (Desingerica) drugo ime - dodala je Karleuša.

- Ovde ima dijagnoza, i šizofrenija i bakterija i svega. Razne dijagnoze ovde postoje. Bosanac, sve si lepo rekao, slažem se u svemu, samo što bih ja dodala da si imao dosta nesigurnih tonova - rekla je Viki.

- Meni si ti bio bezličan, bezvoljno i bez energije, drugo, mislim da ti je druga pesma bila niska i zato je zvučalo da mogu da te slušam, a i ne moram - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić