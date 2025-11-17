AKTUELNO

Zadruga

JA SAM ŽRTVA SVOG BEZOBRAZLUKA! Miljana urnisala Matoru i poručila joj: I Dragana će da se pere od tebe kao i sve ostale devojke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Jovana Tomić Matora podelila je mali budžet Miljani Kulić, a onda je ona oplela po njoj i njenoj devojci Dragani Stojančević.

- Ja imam progonitelje, kad iznesem mišljenje ljudi me ne ostavljaju na miru, boli ih istina, dobacuju mi, pišu nule, pričaju kako će da me diskvalifikuju. Kad neko uvredi moje dete, Željkić je meni sve, ja nikad neću biti žrtva... Ljudi se takmiče ko će biti veća žrtva, imaju sindrom žrtve, misleći da će tako doći do prvog mesta. Ovde nema žrtava, svi imaju potrebu da dokažu kako su jadni. Aneli je tako glumila da imaju savršen odnos, da bi sad rekla: "Udarao si me u list". Jadni su mi, bedni, mizerni, imaju potrebu da budu žrtve. Imamo situacije kad je Aneli u pravu, kad je potencijalni otac njenog deteta pljune. Onda je Terza pljune. Samo vi budite žrtve, ja sam žrtva svojih loših izbora, svog bezobrazluka, roditelji su me razmazili... Čula sam da se muvakala s kim nije, izgovorila sam da je k*rva, a smatram da je Dragana lažna lezbejka, ona te iskorišćava, ti se boriš za obe, sve si joj ovde. Videćeš da će ona da te šutne i da te ostavi i da se pere od tebe kao i sve ostale - rekla je Miljana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

