I kada ti je teško i kad si srećan, ja sam tu za tebe: Milan nagradio sebi drage ljude, pa ogolio dušu o prijateljstvu s Lukom (VIDEO)

Milan Stojičković, ovonedeljni vođa, prvi veliki budžet dodelio je Mikiju Dudiću.

- Dudić, pet hiljada. Sve što želim sebi, želim i tebi i tvojoj porodici. Mislim da si retko dobar i ispravan momak. Možda se nisi pronašao kao i ja ovde, ulaziš u ogovaranja, spletke i pljuvanja. Sviđa mi se kod tebe što nije sramota da kažeš: "izvini" kada pogrešiš. To mnogo cenim kod tebe - rekao je Milan.

- Zoko, pet hiljada. Kada sam došao, prihvatila si me na početku, nisi morala, mogla si da glumiš zvezdu i da ne primećuješ nikoga. Ne znamo se, upoznali smo se ovde, cenim te, poštujem te, cenim ono što si do sada uradila - rekao je Milan.

- Dragana, četiri hiljade. Šta da ti kažem?! Što se tiče tebe Dragana, znaš kada smo se videli prvi put kada sam rekao da pozdraviš Matoru. Ja sam došao iz Švajcarske, ja sam bio kod roditelja u stanu i igrom slučaja, Dragana je snimala intervju ispred zgrade mojih roditelja. Voleo sam da gledam kada se ljudi svađaju, ali nisam mogao da verujem da ću da dođem ovde - rekao je Milan.

- Matora, četiri hiljade. Znaš da te cenim i poštujem. Ja što mogu da vam pomognem, izaći ću u susret. Ne možemo sa svima da budemo dobri, jednostavno, okolnosti su takve. Znam i da tebi neke stvari smetaju da li sam ja dobar s nekim, a ti ne - rekao je Milan.

- Ti si meni i Dragani za sve što treba, tu. Šta god da mi treba, tebe i Piksija smo zvale - rekla je Matora.

- Luka, pet hiljada za tebe. Prvih mesec dana sam mislio da će glava da mi pukne dok Aneli nije ušla, ali ne zameram ti. Hvala ti na svemu što si uradio za mene, dečko si koji je ispravan. Možda za sebe nisi ispravan, mene jedino ko može da sj*be je žena. Ne mogu da te krivim, da si najgori na ovom svetu, kada me pozoveš i kažeš mi da ti je teško ili da si srećan, ja sam tu za tebe - rekao je Milan.

