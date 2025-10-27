AKTUELNO

Zadruga

I kada ti je teško i kad si srećan, ja sam tu za tebe: Milan nagradio sebi drage ljude, pa ogolio dušu o prijateljstvu s Lukom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Milan Stojičković, ovonedeljni vođa, prvi veliki budžet dodelio je Mikiju Dudiću.

pročitajte još

Nikada ne bih rasturio tuđu vezu: Teodora se očijuka i s Milanom?! Njegovo izlaganje pomrsilo sve, pa ponizio Macanovića: Bebica ne može da me uvredi

- Dudić, pet hiljada. Sve što želim sebi, želim i tebi i tvojoj porodici. Mislim da si retko dobar i ispravan momak. Možda se nisi pronašao kao i ja ovde, ulaziš u ogovaranja, spletke i pljuvanja. Sviđa mi se kod tebe što nije sramota da kažeš: "izvini" kada pogrešiš. To mnogo cenim kod tebe - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zoko, pet hiljada. Kada sam došao, prihvatila si me na početku, nisi morala, mogla si da glumiš zvezdu i da ne primećuješ nikoga. Ne znamo se, upoznali smo se ovde, cenim te, poštujem te, cenim ono što si do sada uradila - rekao je Milan.

pročitajte još

Vraća milo za drago! Milan osvetio Luku preko Asmina, pa odmah i Karića preko Kačavende (VIDEO)

- Dragana, četiri hiljade. Šta da ti kažem?! Što se tiče tebe Dragana, znaš kada smo se videli prvi put kada sam rekao da pozdraviš Matoru. Ja sam došao iz Švajcarske, ja sam bio kod roditelja u stanu i igrom slučaja, Dragana je snimala intervju ispred zgrade mojih roditelja. Voleo sam da gledam kada se ljudi svađaju, ali nisam mogao da verujem da ću da dođem ovde - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, četiri hiljade. Znaš da te cenim i poštujem. Ja što mogu da vam pomognem, izaći ću u susret. Ne možemo sa svima da budemo dobri, jednostavno, okolnosti su takve. Znam i da tebi neke stvari smetaju da li sam ja dobar s nekim, a ti ne - rekao je Milan.

- Ti si meni i Dragani za sve što treba, tu. Šta god da mi treba, tebe i Piksija smo zvale - rekla je Matora.

pročitajte još

RASULA SE U KOMADE! Zorica zaplakala na prvi takt pesme posvećene sinu: Kaži svima Ilija, da je majka ZA TEBE ŽIVELA (VIDEO)

- Luka, pet hiljada za tebe. Prvih mesec dana sam mislio da će glava da mi pukne dok Aneli nije ušla, ali ne zameram ti. Hvala ti na svemu što si uradio za mene, dečko si koji je ispravan. Možda za sebe nisi ispravan, mene jedino ko može da sj*be je žena. Ne mogu da te krivim, da si najgori na ovom svetu, kada me pozoveš i kažeš mi da ti je teško ili da si srećan, ja sam tu za tebe - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Naš odnos je za DESET, a ne za TRI HILJADE: Munjez ogolio dušu o druženju s Đedovićem, pa URNISAO Daču: U svakom sosu si mirođija (VIDEO)

Zadruga

Tenzija za stolom raste! Ivan sumnja u Janjuševu priču o dopisivanju sa Aneli, pa otkrio: Mislim da je samo preuveličao, ja sam bio to veče tu... (VID

Domaći

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

Domaći

'KAD SU JE PITALI ZA OMILJENOG SUPERHEROJA, REKLA JE DA SAM TO JA!' Matora s knedlom u grlu priznala da joj mnogo nedostaje bratanica Dunja, Anđela ot

Zadruga

NADMEN JE I MISLI DA JE VAŽAN: Stanić istakao da Karić imao visoko mišljenje o sebi bez pokrića, pa ga žestoko opljuvao: TI SI ULIČNI KER! (VIDEO)

Zadruga

Pravio sam pare koje on nikada nije završio, ali sam završio tamo gde on nikada neće: Luka ogolio dušu o odnosu sa ocem, pa progovorio o Anelinim ljub