Smiri se, pašćeš brzo, ja ti kažem: Aneli saterana u ćošak, Zorica i Ilija potvrdili Lukinu priču, ona optužila pevačicu da je PREVRTLJIVA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je Iliju Pečenicu.

- Je l' mu je opsovala mater - pitao je Milan.

- Jeste. On je krenuo iz zaj*bancije da gađa klavijaturistu, pošto ga zna. Luka je sve u pravu - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smiri se, pašćeš brzo, ja ti kažem - rekla je Aneli.

- Pomeri se od mene - ponavljao je Luka.

- Sve znam, sve znam. Meni je emisija u životu preko glave, ja sam kulturna, neću da upadam. Sve što je Pečenica rekao, tako je bilo, ja sam mislila da će biti kraj. Aneli, čuli smo. Čula sam kada mu je psovala majku - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Reci jednom u životu: "Luka, izvini" - rekao je Luka.

- Kad vam je stigla flaša vina za mesečnicu, lepo ste se grlili i ljubili. Ja tu salvetu nisam ni videla i pre toga si mu opsovala mater - rekla je Zorica.

- Sada sam sto odsto sigurna da si prevrtljiva - dobacila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

