AKTUELNO

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Maja negirala da postoje varnice između Asmina i nje, pa se osvrnula na druženje sa Janjušem: NE MOGU DA GA GLEDAM KAO... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Maja Marinković naredna je došla u Rajki vrt, kako bi progovorila o svojim emotivnim odnosima u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je tvoj odnos sa Asminom? - upitalo je Drvo.

- Ja imam korektan odnos sa Asminom. On je sad jedna od glavnih tema. To što ljudi spletkare o nama i prate svaki korak, to je njihova stvar. Ja Asmina ne gledam kao muškarca, nije ni moj tip. Stanijin je dečko, nije važno da li je bivši ili sadašnji, ali je svakako njen momak. Od nas ništa nema - rekla je Maja.

- Kakav je sada tvoj odnos sa Janjušem? - upitalo je Drvo.

- Naš odnos je istorija. Ovde je sve nekada počelo. On mi je dao mali budžet kad je bio vođa i to me je zabolelo. Kada se posvađamo, to ima težinu. Nema zle krvi među nama. Ne mogu prema njemu da budem kao prema drugim učesnicima, ali najbolje je da imamo ovakav odnos. Emocije nikakve nemamo. Od ''Zadruge 4'' ništa imali nismo. Volela ga nisam, sada je ta priča davno izlizana - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavila sve karte na sto: Milena priznala da se kaje jer se razvela, pa se osvrnula na teške trenutke! (VIDEO)

Domaći

Stavila karte na sto: Maja otkrila da li se pomirila sa Carem, progovrila o trudnoći, pa žestoko oplela po Terzi i Sofiji!

Zadruga

'ŽAO MI JE ŠTO SE NORA VEZALA ZA NJEGA I ŠTO GA PAMTI!' Aneli progovorila o odnosu sa Janjušem i Asminom, pa se osvrnula na Majine provokacije: Ona je

Zadruga

Stavila sve karte na sto: Mimas priznala da joj cvetaju ruže pored Rajačića, Gruju stavila na stub srama! (VIDEO)

Zadruga

Stavila sve karte na sto: Aleksandra Vučenović otkrila da li je bacila oko na Peju! (VIDEO)

Zadruga

STAVILA KARTE NA STO: Matora otkrila u kakvom je odnosu sa Gastozom, pa dala sud o njegovoj vezi sa Anđelom! (VIDEO)