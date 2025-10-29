STAVILA SVE KARTE NA STO: Maja negirala da postoje varnice između Asmina i nje, pa se osvrnula na druženje sa Janjušem: NE MOGU DA GA GLEDAM KAO... (VIDEO)

Maja Marinković naredna je došla u Rajki vrt, kako bi progovorila o svojim emotivnim odnosima u Beloj kući.

- Kakav je tvoj odnos sa Asminom? - upitalo je Drvo.

- Ja imam korektan odnos sa Asminom. On je sad jedna od glavnih tema. To što ljudi spletkare o nama i prate svaki korak, to je njihova stvar. Ja Asmina ne gledam kao muškarca, nije ni moj tip. Stanijin je dečko, nije važno da li je bivši ili sadašnji, ali je svakako njen momak. Od nas ništa nema - rekla je Maja.

- Kakav je sada tvoj odnos sa Janjušem? - upitalo je Drvo.

- Naš odnos je istorija. Ovde je sve nekada počelo. On mi je dao mali budžet kad je bio vođa i to me je zabolelo. Kada se posvađamo, to ima težinu. Nema zle krvi među nama. Ne mogu prema njemu da budem kao prema drugim učesnicima, ali najbolje je da imamo ovakav odnos. Emocije nikakve nemamo. Od ''Zadruge 4'' ništa imali nismo. Volela ga nisam, sada je ta priča davno izlizana - kazala je Maja.

