Palo pomirenje! Anita očitala Urošu lekciju o ponašanju i spletkarenju, pa priznala: Ti si mi bio na slavi, nisi mi kao ovi ljudi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anita Stanojlović pozvala je Uroša Stanića koji je stajao ispod trema da prošetaju, te su tako porazgovarali o njihovoj svađi.

- Rekla sam: "Nemoj da ti je*em mater", ja tebe ne gledam kao ove ljude ovde, bio si mi na slavi, bio si mi kod porodice, upoznao si mi dete, došla sam ti za Novu godinu, tebe i Miću izdvajam od svih. Znaš šta sam prošla, pakao ovde, rekla sam ti da mi ne praviš klipove - rekla je Anita.

- Rekao sam da sam ja pokrenuo temu i da sam pričao o ostalima. Nisi okej da se ponašaš ovako prema meni za stolom, blejiš sa osobama koje mi sahranjuju majku sa kojom se čuješ - rekao je Uroš.

- Je l' ti je majka sahranjena?! Rekla sam mu da te ne dira, neće te dirati više zbog mene. Bora me ne savetuje, ne pričam sa njim o Filipu, guši me, tek sam tri dana ovde, shvatam da sam došla u prostor koji me guši, tu mi je dečko kog sam najviše volela, pakao mi se dešava. Ti kad mi zvocaš isto tako, ne kažem da mi misliš loše, znam da je za moje dobro, ali ne mogu da izdržim - rekla je Anita.

- Dobro, neću ti davati savete, radi šta hoćeš - rekao je Uroš.

- Ako pravim probleme sebi, praviću ih sama. Meni su ova dva klipa izašla jer smo pričali. Nek meni izađe klip, sama ću da ih pljujem, a ovako pre vremena neću sebi da stvaram neprijatelje - rekla je Anita.

- Ja bih tebe izdvojio, mi se družimo. Ne gledam ni ja tebe kao ove osobe ovde - rekao je Stanić.

- Ne stavljaj se u koš sa ovim ljudima, ti mi nisi kao ovi ovde. Mi smo se svađali kada je bilo, pomirili se i nemoj da pravimo probleme i da se svađamo za stolom - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić