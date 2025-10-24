Muljanje par ekselans! Dača posavetovao Kačavendu da uvede Janjušu restrikcije u odnos, ona priznala: Ljubomoriše mi na Anđela! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milenu Kačavendu začudilo je Dačino intresovanje za njenim odnosom sa Janjušem, te su tako porazgovarali u kupatilu.

- On meni opet kroz neki razgovor kaže: "Misliš li da mi je prijatno što grliš Anđela", pa isto je bila neka situacija, ja mu kažem: "Šta ljubomorišeš na Anđela", on mi kaže da se zaj*bava

- Zato uskratiš neke sitnice i on će da pokaže reakciju. Iako je sprdnja, ne može uvek da bude sprdnja - rekao je Dača.

- Šta treba, da grlim Anđela češće? - pitala je Kačavenda.

- Ne. Ima li neka rutina u vašem druženju?! Hajde jednom nemoj da ga pitaš za limunadu - rekao je Dača.

- Pitao me je kao: "Ako se Anđelo smuva sa Aneli, da li ćeš da budeš dobra s njim" - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić