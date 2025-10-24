AKTUELNO

Zadruga

Muljanje par ekselans! Dača posavetovao Kačavendu da uvede Janjušu restrikcije u odnos, ona priznala: Ljubomoriše mi na Anđela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Milenu Kačavendu začudilo je Dačino intresovanje za njenim odnosom sa Janjušem, te su tako porazgovarali u kupatilu.

- On meni opet kroz neki razgovor kaže: "Misliš li da mi je prijatno što grliš Anđela", pa isto je bila neka situacija, ja mu kažem: "Šta ljubomorišeš na Anđela", on mi kaže da se zaj*bava

pročitajte još

Drugačiji nam je odnos, ja ga pomazim, on... Kačavenda otvorila dušu Mini i Dači o druženju s Janjušem, evo šta primećuje (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Zato uskratiš neke sitnice i on će da pokaže reakciju. Iako je sprdnja, ne može uvek da bude sprdnja - rekao je Dača.

- Šta treba, da grlim Anđela češće? - pitala je Kačavenda.

pročitajte još

Hoće da ukrade sina i stavi ga u gepek: Asmin opleo po Luki i njegovoj porodici, Terza se umešao: Plače jer je ispao PAPAK (VIDEO)

- Ne. Ima li neka rutina u vašem druženju?! Hajde jednom nemoj da ga pitaš za limunadu - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitao me je kao: "Ako se Anđelo smuva sa Aneli, da li ćeš da budeš dobra s njim" - rekla je Milena.

pročitajte još

ZALIVA POD SUZAMA! Aneli ne zna kako da se izbori protiv Asmina, a na vezu sa Lukom stavila tačku! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Isplivalo Zoričino dupljaštvo! Anđelo je saterao u ćošak u samo par koraka, ona pokušala da se opere: Kod njega je sve fejk, kao i Anita! (VIDEO)

Zadruga

ONA JE ISPUŠENA MUŠTIKLA: Teodora i Dača zajedničkim snagama opleli po liku i delu Zorice Marković! Smatraju da joj je karijera zapala u ćorsokak: LEP

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Mateja otkrio koliko su Aneli i Anđela sujetne na Sofi, ona priznala da li ju je Gastoz UGROZIO u rijalitiju! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba i Dača sve vreme pričaju u šiframa o STRAHU, pa opleli po Zorici Marković: Ne može moje ime da iskoristi za svoja go*na! (VIDEO)

Zadruga

Ti si ludilo mozga: Iva Stupar pomutila um Janjušu, mašta da ima vrelu akciju sa njom (VIDEO)

Zadruga

'POTREBNO MI JE PAR MINUTA!' Aneli istakla da je spremnija nego ikad da izvede ISTINU NA ČISTAC u ratu sa Asminom, pa priznala da je godinama bila ŽRT