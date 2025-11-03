Zamisli da toliko braniš nečiju i porodicu i onda pedala?! Matora raskrinkala sve ukućane, rešila da više ne štedi, pa priznala: Nerio je pogubljen kao krava u 16 metara! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Mine Vrbaški i Bore Terzića Terze, kod Darka Tanasijevića u Šiša bar stigla je Jovana Tomić Matora.

- Nisam ljubomorna, ja sam juče i čestitala dve godine. Komentarišem samo realno, ona koja šalje Janjušu poruke i Luka koji je radio sve sa Majom, ako to kažem da nije ljubav, Bebica i Teodora ne mogu da mi budu ljubav. Ja sam rekla juče da je za dve godine bila zaljubljena u Gačića, gledala u Naju, ona kaže: "Ja sam priznala" (smeh). Što se tiče veridbe, saterana je u ćošak, šta će, da kaže "ne"?! Ko zna šta bi bilo, bacanje i tako to?! Ne može niko da mi kaže da svake sezone gledaš u nekoga i kažeš da voliš tu osobu. Meni je jače to što je imala sa Gačićem, to da se zaljubila, nego da je imao se*s. Mislim isto je prevara, samo mi je ova emotivna gora! Mislim da je Bebica bolestan, da je takav sa svakim u vezi i Teodora da se rokne s nekim, on bi to oprostio - rekla je Matora.

- Aneli Luka, Aneli Asmin, Aneli Janjuš, šta to imaš da mi kažeš - pitao je Darko.

- Ono što mi je bilo bukvalno kokice i da gledamo, to su danas Asmin i Aneli, ono na krevetu danas. Taj osmeh, je*em ti sve na svetu ti je*em, rekao joj da su vračare, lopovi, da joj je je*ao sestru, ne znam, da je ova htela sa Nikicom da spava, njena mama i ti sedneš i izgovor ti je ćerka. Druže, boli me uvo i za ćerku, mislim ne nego u tom smislu, ćao sine, u emisiji pričamo. Prvo, imaš Luku verenika. Za mene su Aneli i Asmin isti, samo je pitanje ko više laže i nema tu ko je bolji, samo ko je gori. Za Luku da ti ne pričam, on je pop*šan, pos*an...Uopšte to nije ljubav, postoji određena hemija i simpatija, ljubav je nešto drugo. Luka ne priča iz srca i iz duše, on misli da priča kako misli da treba da priča. Zamisli da toliko braniš nečiju i porodicu i onda pedala?! On kaže: "Ja sam zbog tebe ušao", šta to znači?! Oni sve kažu u svađi - rekla je Matora i nastavila:

Još morbidnije od svega mi je savetovanja Janjuša i Asmina za Luku, pa je l' ste vi realni?! Luka tu ćuti...Između Asmina i Aneli mi više stoji ego, sujeta i takmičenje. Mislim da je Aneli svesna da je napravila grešku kod Janjuša i mislim da nije ravnodušna. Niko mi u toj priči nije dobar i pravedan, toliko me smara kada se vade, pop*šaju sebe, pa se vade na druge...Nerio je pogubljen kao krava u 16 metara. Tapkali ga svi. Asmin ima pravo, u ratu je sa Ahmićima, iskoristio ga je kao oružije, intervjuisali ga, davali mu stvari i jeli, sada ih boli ku*ac, a gde je Nerio kada se deli sreća?!

Autor: Nikola Žugić