DOJADILI STE BOGU I NARODU SVOJIM LAŽIMA: Miljana repetirala vređalicu u osula rafal po propaloj vezi Luke i Aneli: VI STE RIVALI! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna koja je dala svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bila je Miljana Kulić.

- Vodiću se ličnim iskustvom. Osobe koje su o meni lagale najviše su Ivan, Anđelo i Uroš. Što se generalno situacije u Beloj kući tiče, to je Asmin. Dok Aneli nije bila tu, govorio je sve najgore o njoj. Dok mačke nema, miševi kolo vode. Kad je Aneli došla, promenio je ploču. Daje mi za pravo da sumjam u sve. Na drugom mestu je Aneli, verujem da je njen odnos sa Lukom bio totalno osuđen na propast. Tu nikakva ljubav nije postojala. Dojadili ste Bogu i narodu sa svojim lažima. Vi ste rivali. Nemate vi nikakvu emociju, gledate jedno na drugo kao konkurenciju. Ne možeš očima da ga gledaš, pokazala si to kad je bila žurka. Uverena sam da ćete Asmin i ti na kraju završiti zajedno. Njemu je veoma krivo jer se sve ovo sa vama sad izdešavalo, bio je uveren da će se to desiti mesecima kasnije, da ga niko ne bi osudio, ali je popio i emocije su izašle na videlo. Pokazao je gde mu ide srce i gde su njegove emocije. Jasno je da se volite i da jedno drugo niste preboleli. Asmin je tvoja najveća ljubav, najviše ga voliš. Ponašaš se kako se ponašaš jer ga najviše voliš. Prvo mesto Asmin, drugo Aneli, a treće Luka - rekla ej Miljana.

