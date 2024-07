Kakve ste vi kvalitete pokazali: Gledalac vratio Janjuša i Aneli na fabričko! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Njegovi večerašnji gosti su Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić.

- Aneli da li sad vidiš neke stvari koje ti nisu jasne sa Stanijine strane

- Sad me blam, baš mi glupo što sam sa njom pričala - odgovorila je Aneli.

Uključio se novi gledalac, Marko.

- Nisu mi jasni ljudi koji podržavaju Aneli i Janjuša. One seoske fore na Rajskom ostrvu, samo devojke sa gramom mozga nasedaju na to. Šta je tu simpatično? Janjuš sve radi na istu foru. Kad mi neko kaže da je Janjuš dobar otac, kosa mi se diže na glavi. Ona nema dostojanstva, bila je tu da se on isprazni, pa je izbaci. Kakve ste vi kvalitete pokazali - rekao je Marko.

Autor: Iva Stanković