AKTUELNO

Zadruga

PRONAŠLA SVOJU SRODNU DUŠU! Dragana otkrila da je ponosna na vezu sa Matorom, Mića otkrio da se KAJE zbog OVE stvari! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni su karte na sto stavili Dragana Stojančević, Lepi Mića i Vanja Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najbolja stvar je ta što sam presrećna pored Matore, pored toga što mnogi učesnici sumnjaju u nas dve. Mislim da nemam neke loše stvari koje sam uradila, jer sam prezadovoljna mojim učešćem - kazala je Dragana.

- Mislim da je najbolja stvar koju sam uradio to što sam dao sve od sebe da uljudim Aneli i Asmina, jer su ipak roditelji maloletnog deteta. Nisam ponosan na uvrede rečene devojkama koje imaju po dvadeset godina. Ipak njihovo ponašanje dovoljno govori o njima - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da nemam greške. Najbolja stvar je ta što nisam bila deo nečijeg klana ovde i što sam ostala svoja - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Stefani otkrila zbog čega je njena majka prestala da podržava vezu sa Matorom! (VIDEO)

Zadruga

Ovo nije očekivao! Anđelo saznao da se Muratu sviđa njegova bivša, Anita priznala da se KAJE zbog ovoga (VIDEO)

Zadruga

Razočarala me je: Sandra progovorila o odnosu sa Aleksandrom, Nikolićeva otkrila da li se kaje zbog zbližavanja sa Ivanom! (VIDEO)

Zadruga

Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Zadruga

Otvorio dušu: Raško otkrio Terzi detalje njegovog odnosa sa ženom, pa se osvrnio na svoju devojku! (VIDEO)

Domaći

'To je bila navika, a ne ljubav!' Anita otkrila zbog čega je pristala na brak s Matorom, pa otvorila dušu i progovorila kad je shvatila da joj se nije