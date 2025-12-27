PRONAŠLA SVOJU SRODNU DUŠU! Dragana otkrila da je ponosna na vezu sa Matorom, Mića otkrio da se KAJE zbog OVE stvari! (VIDEO)

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredni su karte na sto stavili Dragana Stojančević, Lepi Mića i Vanja Živić.

- Najbolja stvar je ta što sam presrećna pored Matore, pored toga što mnogi učesnici sumnjaju u nas dve. Mislim da nemam neke loše stvari koje sam uradila, jer sam prezadovoljna mojim učešćem - kazala je Dragana.

- Mislim da je najbolja stvar koju sam uradio to što sam dao sve od sebe da uljudim Aneli i Asmina, jer su ipak roditelji maloletnog deteta. Nisam ponosan na uvrede rečene devojkama koje imaju po dvadeset godina. Ipak njihovo ponašanje dovoljno govori o njima - kazao je Mića.

- Mislim da nemam greške. Najbolja stvar je ta što nisam bila deo nečijeg klana ovde i što sam ostala svoja - rekla je Vanja.

Autor: S.Z.