Ovo nije očekivao! Anđelo saznao da se Muratu sviđa njegova bivša, Anita priznala da se KAJE zbog ovoga (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje bilo je za Murata Asilguzhina.

- Rekao si da ti se Anita baš sviđa, ali da ne možeš da je muvaš zbog Anđela. Što - glasilo je pitanje.

- To je moj stav. Ovde su moji prijatelji Anđelo i Viktor, a oni su bili zajedno, tako da je to to. Ja imam simpatije prema njoj, ali malo sutra. Ništa veza, samo kar*nje - rekao je Murat.

- Pričam ja često sa Muratom, znam, rekao mi je sve, rekao mi je da mu je Anđelo drag i da ne može zbog toga. Murat je sladak i dobar dečko, ali ništa više od toga - rekla je Anita.

- Nije mi rekao ovo. Ja sam rekao i kada je Filip u pitanju ili bilo ko, slobodno, neka izvoli ko god želi - rekao je Anđelo.

Sledeća konstatacija bila je za Anđela Rankovića.

- Bravo što si ispričao svoju stranu priče, ne dozvoli da te ovi prevaranti i zmije iskoriste da bi se ponovo uzdigli. Zaslužuješ mnogo bolje nego što ti ta devojka ikada može ponuditi, zato se nastavi smešiti i koračati napred dostojanstveno - glasila je konstatacija.

- Hvala mojoj velikoj podršci...Nikoga prvi nisam gazio, nisam takve stvari radio, ko god me pecne ili bilo šta, vratiću. Kada je Anita ušla, ja sam rekao da je neću dirati prvi sve dok ona nije krenula. I trebalo je da kažem, ako bude opet nešto, nema razloga da ne ispričam - rekao je Anđelo.

- Kao što on ima ljude koji ga vole, imam i ja. Niti sam samo ja njemu pomagala, pomagao je on i meni. Ne smatram da sam prevarant, da sam zmija, možda i jesam. Neke stvari sam rekla u besu i u ljutnji, ne bih ponovila neke stvari, žao mi je - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Zašto si se toliko ogradio od Maje Marinković - glasilo je pitanje.

- Ja i sada mogu tamo da sednem, ali mi ovde više odgovara. Mi i dalje imamo taj neki naš način sprdnje i zaj*bancije. Ne mislim da smo se nešto odaljili, sve isto stoji - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić