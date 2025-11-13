Ona se nabacivala svima: Anita gori od ljubomore zbog Filipa i Teodore, žestoko oplela po njoj! (VIDEO)

AKTUELNO

Bez dlake na jeziku!

Anita Stanojlović i Danilo Dača Virijević komentarisali su dešavanja između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Bebica je najjači on kaže vratiće mu se za 20 dana - rekla je Anita.

- Rekao je ako bude spavala sa Filipom i posle krene da se druži sa njim da ne garantuje da se neće pomiriti - dodao je Dača.

- Anđelo kaže da je moguće da ti se svidi neko dok voliš jednu osobu. Kako je moguće da se svidi? Ako ti se svidi neko drugi prekidaš i ideš dalje - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najjače mi je što je Bebica ljubomorisao na Anđela. Meni je Teodora sve pričala na Filipa i na Anđela - govorio je Dača.

- Ona se nabacivala i Anđelu i Asminu i svima - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

