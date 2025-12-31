AKTUELNO

Zadruga

Nije joj prećutao: Anđelo prekorio Aneli zbog ponašanja, očitao joj bukvicu: Treba valjda da ti bude glavna čestitka, a ne... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anđelo Ranković legao je u krevet u izolaciju, te je tako porazgovarao sa Aneli Ahmić o njenom ponašanju, pa joj je očitao bukvicu.

- Nikada se vi nećete izmiriti, treba da gledate samo da Nora, kako god budete mogli, se ne pominje. Ne da spustite loptu da pričate i da se družite, ali ako odluči sud...Imaš video čestitku posle tri ipo meseca, valjda treba to da ti bude glavna stvar, a ne šta neko kaže, Asmin ili bilo ko - rekao je Anđelo.

- Zamisli ti da on govori: "Ovako reaguje majka, kao Miljana Kulić", ja kada vidim Noru, ja sam srećna, pa što on ne plače pi*ka jedna - rekla je Aneli.

- Ustaneš i kažeš da nisi nikada plakala kada si videla klipove Nore dok si bila u rijalitiju - rekao je Ranković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

