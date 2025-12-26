Pukao joj film: Matora isprozivala sve moguće odnose u Beloj kući, Aneli pokušala da otvori oči! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Mina Vrbaški i Aneli Ahmić ogovaraju Anđela Rankovića.

- Anđelo i ja imamo peckalice, ali to je sve dozirano. Mi ne provodimo po ceo dan zajedno, sedimo ovde i sve što radimo je minimalno i na tome će da ostane - rekla je Aneli.

- Aneli je meni rekla da ja glumim Anđela jer neću da uđem u vezu, u prevodu da se foliram kao on - dodao je Janjuš.

- Ja znam da Aneli nije rekla da se neko folira kao ja, pa sam je i pitao kad je to rekla - rekao je Ranković.

- Folirati i glumiti je isto - poručila je Mina.

- Vi znate da sam ja iskrena i da bih rekla i pokazala da hoću da uđem u vezu. Anđelo i ja jedino provodimo vreme kad sedimo ovde i pecnemo se za neke sitnice. Ako ih zadovoljava mogu da kažem da se nikad ne zna šta će biti sutra, možda Anđelo, a možda Sale Luks. Neka vreme pokaže - govorila je Aneli.

- Mislim da ga Aneli fizički radi, energična je i njemu je to najbitnije. Mislim da sa njom ne bi bio u ozbiljnoj vezi, dokazalo se da ne bi ni sa mnom jer neke moje postupke nije mogao da primeti. Možda se nešto promeni, zatvoren prostor, druže se. Stvarno nisam ljubomorna - komentarisala je Anita.

- Ja mogu samo istinski da dam savet Aneli da ovo ne treba da radi i da komentariše vezu od devet dana. Mića je lepo rekao, Janjuš još lepše. Pričamo o vezi od devet dana, neka se dokažu. Ljudi ovde ubeđuju Filipa da ima emocije, to je takva budalaština. Luka zamera Filipu neke stvari - komentarisala je Matora.

Autor: A. Nikolić