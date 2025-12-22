Mislim da nekad mrzi Noru: Aneli žestoko isprozivala Asmina, pa brutalnim rečima demolirala Luku i Anitu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući.

- Prva osoba je Miljana Kulić jer je ispala neuljudna kad je pokušala da gurne Maju, kad je Ivanu bacala smeće po krevetu i stvarima, ispala je neuljudna kad se posle nužde briše bademantilima i peškirima. Neuljudna je kad vrši nuždu po bazenu. Neuljudna je kad psuje pokojnike i najmilije. Druga osoba Asmin, a Aneli je rekla da umesto papira nos trese u gaće. On ovde sahranjuje žive. Neuljudan je ispao prema Nori i vidimo da ga ona ne zanima, nego mu je bitno sebe da opere. Treća nauljuda osoba je Bora, a Anastasija je dovoljno rekla - pričao je Uroš Stanić.

- Ja sam majka i žena, a kad vršim nuždu zadnjicu perem sapunom za intimu - rekla je Miljana.

- Ja ću da navedem ljude koji prevrću grobove, a to su Luka, Bebica i Dušica - rekao je Nerio.

- Za mene je na prvom mestu Asmin, sve znate i uverena sam da ljudi napolju znaju kakva je on osoba. Pre svega je neuljudan jer ne voli svoje dete i sve mu je igra. On je dve godine živeo sa svojim detetom, nije stvorio emocije. Terza je bio pet dana sa Barbarom i ima veliku emociju, a Asmin definitivno ne voli Noru, čak mislim da je u momentima mrzi. Broj dva je Luka, a kad bih nabrajala pogrešno bi se protumačilo, pa ću da navedem iz odnosa sa Filipom. Broj tri je Anita koja se bez blama žvalavi ispred Anđela - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić