Miljani Kulić prekipelo: Žestokim rečima unakazila Luku, Uroša i Milosavu, nije im bilo dobro! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući. 

Karambol u Beloj kući: Luka osuo rafalnu paljbu po Kačavendi, upalio bruralnu vređalicu! (VIDEO)

- Neuljudnost mi je kad muškarci čačkaju k*rac non stop, a to mi je i Aneli zamerila. Nije to strašno, ali to je ružna navika. Bora, Uroš i Joca - govorila je Teodora.

- Ja sam izvan ovih zidina jako pristojna i uljudna jer se nalazim sa uludnim ljudima. Ovde ljudi u meni bude raznolike oblike ponašanja, pa iako budem izglasana ne bih se ljutila. Prvo mesto Luka Vujović jer meni je neuljudno da komunicira sa Asminom, dobacuje mu non stop, a bili su sa istom ženom. Bivša verenica ga je postavila za porčka, ne bih da ponižavam devojke, ali bi završio sa bilo kojom, a Maja Marinković mu se sviđala još pre nego što mu je verenica Aneli ušla. Neuljudno je da se kuneš u sina i majku da voliš Aneli najviše na sveta, a sve radi zarad publike i naroda. On želi da bude u centru pažnje, misli da je najinteresantniji, a za mene si neuljudan. Broj dva Uroš Stanić. On na slavu nosi štikle na nogama, neuljudno se oblači. Ima još dosta stvari, ali dovoljno sam rekla. Broj tri Milosava ili Joca. Ona se ne ponaša uljudno za svoje godine. Mene bi bilo sramota da gledam moju mamu da se tako ponaša na televiziji kao što se ona ponaša. Ona priča da može cela ona stvar da joj uđe u usta - govorila je Miljana.

Preokret: Luka zbog Anite napravio šok potez, odlučio da spoji Anđela i Aneli! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

