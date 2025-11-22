Isterala sve na čistac: Maja se brutalnim rečima obratila Terzi i Mini, žestoko im zamerila gnusne uvrede! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" danas biraju tri osobe koje najmanje brinu o tuđim osećanjima.

- Ja ću da navedem Aneli, Teodoru i Bebicu, mislim da ste oboje krivi i da nemate osećaj za druge. Osuđujete mene bez da znate neke stvari. Treba da sačekate duže od pet dana, a ja ni sa kim neću da se svađam. Treba da me upoznate jer ni prema kome nisam bila loša, niti bilo koga uvredila - govorila je Hana.

- Za mene Nerio jeste pravi primer nekoga ko ne brine o tuđim emocijama. Ja ne krivim njega što je došao da ispriča život jer zatvaranja u sobu nije pravi način za sklanjanje od droge i devojke. Dva i tri su Asmin i Aneli, juče su komentarisali ovde njihovu temu, sve najgore su pričali jedno o drugome i to je pravi primer kad neko ne brine o tuđim emocijama - pričao je Bebica.

- Luki nemam pravo da zameram neke stvari, ali sam kritikovao iz najbolje namere. Smatram da ne mariš za osećanja svojih roditelja. Kad je rečeno da je Baja loše on je rekao: "Sad će on još malo". Takve reči mnogo bole i udaraju Baju, isto kao kad je rekao: "Ako je Biljana to izjavila ona je monstrum". Druga osoba je Teodora ne jer je odlučila da se odvoji od Bebice i ne jer joj se svideo Filip nego jer ne treba nikad da uvredi Bebicu. Svi smo se vređali sa bivšima, ali posle svega bio je tu za tebe i bori se na kakav god način. Ne treba da samuješ i sediš u ćošku jer on ćuti, ali ne moraš dodatno da ga gaziš. Na treće mesto bih stavio sve koji pričaju morbidne stvari, a za to ovde nije vreme i mesto. Postoji mnogo načina da može da se bori sa osobom verbalno, ali ne na takav. Evo staviću Boru ili Bebicu ko god - pričao je Anđelo.

- Što se tiče najbezosećajnijih osoba iz primera prema meni ću da navedem Terzu jer si u utorak bio jako bezosećajan prema meni. Izgovorio si preteške reči, a ja to nisam zaslužila. Juče sam slušala tvoju svađu sa Teodoro i ti ne treba da piješ alkohol. Ja sam rekla da ti nisi loš, koliko je tvoje okruženje loše i tu mislim na Asmina. To je bilo jako ružno i to su odvratne reči. Drugo mesto Mina jer je takođe prema meni bila bezosećajna i izgovorila je budalaštine - rekla je Maja.

- Ja sam njemu htela da stanem u zaštitu i da mu pokažem da mogu da skačem za njega, a to mi je donelo problem - dodala je Mina.

- Nema potrebe da se izmišljaju stvari. Ja nisam mislila na tebe, a ti si me napala bez razloga. Moram da stavim Teodoru na treće mesto u odnosu prema Bebici - poručila je Marinkovićeva.

- Bila bih nerealna kad ne bih navela svoje bivše. Broj jedan Asmin zbog Nore. Broj dva Luka, povredio me je najstrašnije i zato je za mene ova priča završena i Luka više ne postoji. Broj tri neću da navedem Janjuša jer smo pola pola krivi za naš čin koji smo ovde napravili. Navešću Terzu koji me je pljunuo, a sa kojim sam bila odlična - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić