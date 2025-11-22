AKTUELNO

Zadruga

Svi su udarali po njoj: Vanja se brutalnim rečima obratila utorak koleginicama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. 

Izgoreo od ljubomore: Uroš napao Anitu zbog druženje sa Alibabom, sve joj natrljao na nos! (VIDEO)

- Teodora Delić svi se prave ludi i kao niko ne bi izj*bao nekog ko je skoro raskinuo ili zauzetu devojku. Mislim da Teodora zna mnogo toga, osudili ste je i kamenovali, a ona krije mnogo toga. Kad bi sve to iznela mislim da bi se palačinka okrenula i mnogo ljudi treba da joj se izvini. Mnogo toga zna o Bebici, krije, ali ajde neću da s*rem. Broj tri je Lepi Mića - rekao je Jompas.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene su većina slabići jer čim vam se ne ide uz dlaku u stanju ste da ponizite i nisko udarate. Moje utorak koleginice su sve ekstra devojke, ali Tanja me prva nije štedela, Sara me je pljunula, pa sve do Anite i Maje koje su me obezvrednile i uvredile. Navela bih Milana i Popa - govorila je Vanja.

Haos ne prestaje: Jakšićka zaratila sa Kačavendom, Miki Dudić se umešao i žestoko je isprozivao! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić 

Autor: A. Nikolić

