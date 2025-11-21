AKTUELNO

HODA KAO DA JE KUK OPERISALA: Janjuš razvezao jezik o Dušici, smatra je NAJALAVIJOM osobom u Beloj kući! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Odabranih danas nominuju. Prva je otkrila kome želi da vidi leđa Jovana Mitić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nominujem Bebicu, jer je on pored Asmina osoba koja me je najviše povredila. Naziva me ku*vom. Što se tiče njegovog odnosa sa Teodorom, ja osuđujem njeno promiskuitetno ponašanje, ali kad vidim njegovog ponašanje, moram da nominujem tog de*enerika - rekla je Jovana.

- Nominujem Miladina, Popa, najveći je dupljak ovde. Sedi na dvadeset stolica, nema šta da pokaže i zaslužio je da ga nomunujem - istakao je Luks.

- Nominujem Kačavendu zbog meni izgovorenih reči - kazala je Aleksandra Jakšić.

- Nominuje Dušicu. Odvratne uvrede je izgovorila je Boginji, koja nema roditelje. Ona je mene opsovala kada sam Janjušu dao da ide pre mene u prodavnicu, jer mu je ćerki bio rođendan - rekao je Jovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja nominujem Dušicu. Ona ne odbija ni sudski poziv, nenormalno je alava, ja ne mogu da verujem da neko takav postoji, to je tragedija kako se ta žena ponaša. Hoda kao da je kuk operisala. Nikakvu ženstvenost nema, užasno se ponaša. Ne znam šta bih mogao lepo da kažem o njoj - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

