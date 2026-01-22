AKTUELNO

Zadruga

Ne štedi reči! Kačavenda progovorila o pijanom teturanju, Ivan urnisao Aneli i Anđela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Da li te je blam da se onako pijana teturaš i da te drugi presvlače i stavljaju onako mrtvu pijanu u krevet - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Opet sumnjičav: Takmičari ubacili Bori bubicu u glavu da se Anastasiji sviđa Alibaba, njemu nije lako! (VIDEO)

- Ne, nije me sramota. Mi smo se ludo proveli i zabole me ku*ac šta misle gledaoci, a i svi ostali - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo se proveli lepo, slušali smo pesme, sat vremena smo pevali ovde - rekao je Terza.

- Bolje da afterišemo u dvoje, nego u troje - dobacila je Sofija.

pročitajte još

Haos u kući! Terza pokušao da ponizi Bebicu, Macanović ga doveo do tačke pucanja (VIDEO)

- Kad budem nekoga dirala, polivala i razbijala, tada neka komentarišu. Ovi što popiju dva piva pa se zabadaju u krevete, drp*ju i ližu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Opiši kako vidiš odnos Aneli i Anđela - glasila je konstatacija.

pročitajte još

Ovako nešto do sada niste čuli: Bebica tvrdi da Teodori prija da je uhodi 24/7, ona crkla od smeha! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Klasičan ono, četvrti stepen inata obostranog. Meni je čak i čudno kako niko ni za stolom, ja osećam veliku ljubomoru Anđela u odnosu Luke i Anite, on je taj koji se nikada nije mešao u to, a svaku priliku koristi da ponizi Anitu i Luku. Luka mu i dalje ćuti, ništa mu ne odgovara. Aneli je dokazala da može svakom muškarcu da priđe i da taj svaki muškarac prihvati nju kao ženu. Znam sigurno, Aneli je radila ovo iz inata, nije ona ku*vetina da ide sa svakim, bira ona lepe i zgodne momke. Ko tu šta dobija, a ko gubi?! On je bio ubeđen da će to da se vuče do kraja, da će biti od lepših parova a da ne uđu u vezu, ali je skočio sebi u stomak, ovde je ponižen! Aneli ga je navukla kao indijanca s kojim može da se igra. Vanja Živić je dobacila: "Zna Anđelo šta radi", to bi Aneli trebalo da znači nešto, ali pošto su oboje u istom sr*nju, normalno je sve ovo sada...Ne mislim da ste vi ikakvi drugari, ti si i prošle godine njega pominjala jer si drugima terala inat. Naravno, pa nisam ja glup, on je sada prihvatio tu igru. Malo pre si upoređivala odnos sa Anđelom i sa Filipom. Vi svaki put objasnite da je vaš odnos drugarski, je l' misliš da je Teodorin i Takijev odnos drugarski?! Vi ste dobili od ljudi podršku "love", to je ljubav. Terate inat Aniti i Luki, prvenstveno ti Aneli, pa onda i on - rekao je Ivan.

pročitajte još

Aneli je išla od jednog do drugog, dok je Maja... Ivan i Kačavenda oštro demantovali da su nazvali Marinkovićevu LAKOM devojkom, nastao HAOS (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne štedi reči! Peja progovorio o odnosu sa Ivanom Marinkovićem, Kačavenda oplela po Aneli: Grozna mi je... (VIDEO)

Zadruga

NE ŠTEDI NI REČI, A NI ANELI! Ivan se potrudio da održi svoju reč da će da ZGAZI Ahmićevu, urnisao je pred svima: Ona je devojka koja uvek ima DVE, TR

Zadruga

Ne štedi reči: Anđelo urnisao Ivana Marinkovića, a onda je Stanić osuo rafalnu paljbu po Janjušu i Stanislavu (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči: Stanić urnisao Terzu zbog nepoštovanja prema Milici, smatra da zauzima prvo mesto, a ne treće (VIDEO)

Domaći

Deluje kao zaljubljena žena: Kačavenda zaprepastila Janjuša ponašanjem, žestoko urnisao Bebicu, Aneli i Luku! (VIDEO)

Zadruga

Posle ovih reči mu nije dobro! Kačavenda vratila Munjeza na fabrička podešavanja, ne štedi više nikoga (VIDEO)