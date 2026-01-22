Ne štedi reči! Kačavenda progovorila o pijanom teturanju, Ivan urnisao Aneli i Anđela (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Da li te je blam da se onako pijana teturaš i da te drugi presvlače i stavljaju onako mrtvu pijanu u krevet - glasilo je pitanje.

- Ne, nije me sramota. Mi smo se ludo proveli i zabole me ku*ac šta misle gledaoci, a i svi ostali - rekla je Kačavenda.

- Mi smo se proveli lepo, slušali smo pesme, sat vremena smo pevali ovde - rekao je Terza.

- Bolje da afterišemo u dvoje, nego u troje - dobacila je Sofija.

- Kad budem nekoga dirala, polivala i razbijala, tada neka komentarišu. Ovi što popiju dva piva pa se zabadaju u krevete, drp*ju i ližu - rekla je Milena.

Sledeće pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Opiši kako vidiš odnos Aneli i Anđela - glasila je konstatacija.

- Klasičan ono, četvrti stepen inata obostranog. Meni je čak i čudno kako niko ni za stolom, ja osećam veliku ljubomoru Anđela u odnosu Luke i Anite, on je taj koji se nikada nije mešao u to, a svaku priliku koristi da ponizi Anitu i Luku. Luka mu i dalje ćuti, ništa mu ne odgovara. Aneli je dokazala da može svakom muškarcu da priđe i da taj svaki muškarac prihvati nju kao ženu. Znam sigurno, Aneli je radila ovo iz inata, nije ona ku*vetina da ide sa svakim, bira ona lepe i zgodne momke. Ko tu šta dobija, a ko gubi?! On je bio ubeđen da će to da se vuče do kraja, da će biti od lepših parova a da ne uđu u vezu, ali je skočio sebi u stomak, ovde je ponižen! Aneli ga je navukla kao indijanca s kojim može da se igra. Vanja Živić je dobacila: "Zna Anđelo šta radi", to bi Aneli trebalo da znači nešto, ali pošto su oboje u istom sr*nju, normalno je sve ovo sada...Ne mislim da ste vi ikakvi drugari, ti si i prošle godine njega pominjala jer si drugima terala inat. Naravno, pa nisam ja glup, on je sada prihvatio tu igru. Malo pre si upoređivala odnos sa Anđelom i sa Filipom. Vi svaki put objasnite da je vaš odnos drugarski, je l' misliš da je Teodorin i Takijev odnos drugarski?! Vi ste dobili od ljudi podršku "love", to je ljubav. Terate inat Aniti i Luki, prvenstveno ti Aneli, pa onda i on - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić