Pukao joj film: Maja zgazila Filipa Đukića, odnos sa njim proglasila teškim blamom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Maju Marinković, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Napravila si jasnu razliku između Filipa i Asmina, između čoveka sa kojim si nešto imala i čoveka sa kojim nisi. Zbog čega je jedan nula od muškarca, a drugi sa kodeksima? - pitao je Darko.

- Sa Asminom ništa nisam imala u ljubavnom smislu, gledam ga kao drugara i mislim da se više zauzeo za mene. Što se Filipa tiče smatram da nije ispao muškarac i pokazao stav kad se dešava situacija između njega i mene i kad je trebalo da bude muškarac to nije pokazao - govorila je Maja.

- Zbog čega Filipa smatraš najvećim folirantom u kući? - pitao je vodirtelj.

- Rekla sam da ne mogu da verujem da je to iz mojih usta izašlo, ali to mislim. Prirodno mi je i ljudski zarad našeg drugarskog odnosa i poznavanja. Ja imam to kad smo mi stari zadrugari u pitanju, imam poštovanje zbog godina poznanstva. Kad se desi situacija koju smo obostrano želeli, a mnogo je više išlo po mojoj grbači. Ako nešto uradimo oboje onda oboje treba da odgovaramo. Mogla sam i ja da se zabijem u ćošak, ali sam ispala frajer i trpela kritike - pričala je ona.

Nakon nje je svoju stranu priče izneo i Filip Đukić.

- Kako komentarišeš Majine tvrde da si najveći folirant? - pitao je Darko.

- Ne mešam se i ne zanima me. Ja znam da sam se pogrešio i da sam se pokajao -

- Kako te ne zanima Majino mišljenje o tebi kad si rekao da te ona najviše usrećuje? - pitao je Darko.

- Rekao je da bi mu učešće bilo dosadno bez mene. Ovde da nije mene ne bi ni bio podignut da odgovara na ovo. Vreme je pred nama, pa će da se zaboravi. Blam - govorila je Maja.

- Ja sam od 2015. godine u rijalitiju i ne treba mi Maja. Ja sam u "Zadruzi 1" i "Zadruzi 3" bio pre nje. Meni je Maja bila draga, draga mi je i dalje. Napravio sam sr*nje, kriv sam i ne pada mi na pamet da se pravdam. Naučen sam da ćutim i trpim kad napravim sr*nje. Kriv sam prema Maji, prema Luki, Janjušu i Asminu. Neću da skačem na svaki komentar jer nemam opravdanje. Ako sam zbog toga bez karaktera, okej - pričao je Đukić.

- Da li si očekivao da će Maja da te pljuje sa Anitom i Lukom? - pitao je Darko.

- Nije mi čudno, Maja je takva da iznosi svoje mišljenje - rekao je Filip.

- Da li si očekivao da će Maja ovako da hvali Asmina i veliča sve što po njenoj priči ti nemaš? - pitao je voditelj.

- Ako pogledamo moje postupke prema Maji realno je u pravu. On je stajao uz nju i branio je kad je u pravi i kad nije - rekao je Đukić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić