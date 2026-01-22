AKTUELNO

Zadruga

Iskrena do koske! Maja sklopila kockice, smatra sebe jedinim krivcem za BLAM odnos sa Đukićem (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Da li shvataš da iza besnih Majinih odgovora se krije povređenost se krije povređenost - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatram da je povređena kao čovek, tu je bila 100 odsto iskrena, ne verujem da ima neku emociju prema meni. Mislim da je što sam išao tamo i ovamo, pa na kraju kod nje... - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se vodim delima, ja pustim i kada na kraju donesem zaključak, to je konačno moj stav. Stojim iza svega što sam rekla, smatram da sam se izblamirala, sama sam kriva za to, žao mi je što sam sebi neke stvari dozvolila jer mislim da vredim mnogo više. Koliko god ja blamova imala kroz rijaliti, mene vole ljudi što sam iskrena i što imam mu*a, što nisam pi*ka - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

