Kada bi ušli u odnos, ponovo bi bilo da ispravljaš krivu Drinu: Matora spustila loptu, Maja nahvalila Aneli i Anđela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi iznela svoje mišljenje, pa i nominaciju.

- Naše mišljenje je izgrađeno i ne može se promeniti. Nemamo te neke čarke. Kada sam komentarisala Aneli, on je osetio da se peckamo, ušli smo u sukob...Znala sam šta očekujem od Aneli, znala sam da zbog glupe stvari koju je rekla Dragana, evo ne pričamo već peti dan. Znam da će za tri meseca da prođe i da kaže, ja ću da joj odgovorim...Nemam šta o Aneli da pričam. Što se tiče Anđela, moram da prokomentarišem i njegovo učešće, evo sada kada imam prilike. Nekako mi je, poznavajući njega, mnogo suzdržan. Mnogo biraš kako ćeš ljudima da se obraćaš, ne znam zašto, kao da želiš da imaš sa svima dobar odnos, osim sa mnom, Ivanom i Anitom, što je nepromenjen. Da, mislim da kalkuliše, ali ne zbog drugih, nego zbog drugih...Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je moja ekipa iz ćoška, zasigurna trojka, ljudi koji mi stvarno najviše prijaju. Počeću od moje loptice, Anđelo. On je neko koga ja najviše volim, neko ko se ponaša kao pravi muškarac i smatram da ima kriterijume, nije neko ko se prosipa u rijalitiju. Ovo što izmišljaju za mene i njega, to je čista laž. Ljudi ovde čekaju nominacije da se ispucaju i da kanale ljude, sa strane kada gledam, to mi deluje jezivo! Odan je, lojalan, ti znaš koliko te ja volim. Večeras mi nedostaje u ćošku, ali biće sve to kako treba. Aneli i ja smo u sjajnim odnosima, ima više od dva meseca, to je nešto sa moje strane iskreno, verujem i sa njene, osećam to. Kada smo bile u sukobu, bile smo. Postala mi je jako draga i prija mi njena energija i dovoljno je nekada da se pogledamo, da mislimo isto. Zaista, nijednu ružnu reč nemam da kažem, nas troje smo ekipa koja se druži. Šaljem Aneli, jer ne postoji osoba koja da sedi preko puta Anđela, da bih je sačuvala - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

