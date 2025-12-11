Napila bi se i isto uradila... Luka smatra da je Aneli NOTORNA LAŽOVČINA, ona otkrila ko je veći džentlmen - Vujović ili Asmin?! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Da li si sada shvatio sa kakvom si ti ženom bio - glasilo je pitanje.

- Da. Sa jednim notornim lažovom, sa jednom osobom koja je spremna preko noći da pregazi ono što priča. Ona je pokazala da bi se i napolju u klubu isto tako napila i sa nekim atraktivnim momkom isto tako poljubila i otišla sa njim. Sinoć mi je pokazala sve to. To mi govori da je bila neiskrena. Da nije bio Asmin, da je napolju negde izašla, isto bi uradila, poljubila bi se - rekao je Luka.

Naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Rekla si Dači da je Alibaba veliki džentlmen i da nije kao Luka da te opseda, znači nije za sve tebi bolji - glasilo je pitanje.

- On je rekao danas Toši da je on bio inicijator da kupuje skupe stvari, da, nikada nisam tražila da mi nešto kupi. Ne sećam se da sam izgovorila da je on džentlmen, verovatno su došli do zaključka - rekla je Aneli.

- Ko je bio veći džentlmen, Alibaba ili Luka - pitao je voditelj.

- On je meni spremao iznenađenja, cveće mi je kupovao, da, bio je romantičan. Što se tiče Luke, bio je pažljiv prema meni, imao je jako lepe postupke prema meni, to je ono što me je držalo - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić