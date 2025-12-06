AKTUELNO

Zadruga

Krivo mi je, ali ne mogu da promenim ništa: Đukić ne krije da mu je žao zbog Anđela, otkrio kako bi regovao da je to uradila Paula na njegove oči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Filipa Đukića kako bi sa njim porazgovarao na temu njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović.

- Mnogi su te iskritikovali zbog svega što se desilo i mnogi kažu: "Gde su ti muški kodeski" - pitao je Darko.

- Imaju prava to da kažu posle ove situacije, loše je ispalo, ispalo je da ga ne poštujem. Stvarno nisam mislio o tome u tom trenutku - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako malo se pozivaš na to koliko imaš godina, da li se uvek i u svim situacijama vadiš na to da si bio pijan, da te boli uvo - pitao je Darko.

- Zavisi gde, kada i sa kim. Ja ne bih imao prijatelje od 30 godina da ja radim takve stvari. Znam kada i gde mogu neke stvari da pričam, ja sigurno neću prijatelju iz osnovne škole da uradim takav stvar. Ovde smo gde smo i to je to. Da smo se napolju videli, bili bi kod kuće, ovde spava 50 ljudi. Rekao sam da mi je krivo, ali ne mogu da promenim, šta treba da uradim sada?! - rekao je Filip.

- Da li stvarno kapiraš šta si uradio i da li ti je zbog toga krivo - pitao je Darko.

- Nisam rekao da me boli uvo, rekao sam da mi je krivo i da je ispalo bezveze, ali za većinu ovih situacija, što bih se kidao - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako bi tebi bilo da uđe Paula Hublin i da na pola metra dahće od tebe sa Anđelom - pitao je Darko.

- Ja ne bih imao nikakav problem, iskreno da ti kažem. Nemam nikakvu emociju prema njoj, šta me boli uvo šta će da radi. On zamera jer je ona pričala da je on najveća ljubav - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

On je potrešen, ali neće da pokaže: Đukić vidi da Luka krije koliko mu je teško, Miljana raskrinkala Vujovića (VIDEO)

Domaći

Ne treba mi to i neće se ponoviti: Maja menja ploču sa Filipom, otkrila kako je Alibaba zbog nje nasamrio Anitu! (VIDEO)

Domaći

DUŠA MI HOĆE, ALI MI KARAKTER NE DA... Peja otvoreno priznao da mu se bore srce i razum kad je u pitanju Ena, pa otkrio da je s majkom Zlatom pričao o

Domaći

Skandal nad skandalima! Dača otkrio da Maja ne pozdravlja drugaricu već bivšeg sve vreme OVIM ZNAKOM, Asmin podivljao: Znam ja ko je to, to je Staniji

Zadruga

ZA TO NE POSTOJI OPRAVDANJE: Munjez priznao da je kivan na Stefani, pa otkrio šta bi rekao da ugleda Matoru! (VIDEO)

Zadruga

Raketa do leta: Teodora od muke postala fitnes instruktorka, ne krije da joj je Bebičino telo jezivo! (VIDEO)