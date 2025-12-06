Krivo mi je, ali ne mogu da promenim ništa: Đukić ne krije da mu je žao zbog Anđela, otkrio kako bi regovao da je to uradila Paula na njegove oči (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Filipa Đukića kako bi sa njim porazgovarao na temu njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović.

- Mnogi su te iskritikovali zbog svega što se desilo i mnogi kažu: "Gde su ti muški kodeski" - pitao je Darko.

- Imaju prava to da kažu posle ove situacije, loše je ispalo, ispalo je da ga ne poštujem. Stvarno nisam mislio o tome u tom trenutku - rekao je Đukić.

- Svako malo se pozivaš na to koliko imaš godina, da li se uvek i u svim situacijama vadiš na to da si bio pijan, da te boli uvo - pitao je Darko.

- Zavisi gde, kada i sa kim. Ja ne bih imao prijatelje od 30 godina da ja radim takve stvari. Znam kada i gde mogu neke stvari da pričam, ja sigurno neću prijatelju iz osnovne škole da uradim takav stvar. Ovde smo gde smo i to je to. Da smo se napolju videli, bili bi kod kuće, ovde spava 50 ljudi. Rekao sam da mi je krivo, ali ne mogu da promenim, šta treba da uradim sada?! - rekao je Filip.

- Da li stvarno kapiraš šta si uradio i da li ti je zbog toga krivo - pitao je Darko.

- Nisam rekao da me boli uvo, rekao sam da mi je krivo i da je ispalo bezveze, ali za većinu ovih situacija, što bih se kidao - rekao je Filip.

- Kako bi tebi bilo da uđe Paula Hublin i da na pola metra dahće od tebe sa Anđelom - pitao je Darko.

- Ja ne bih imao nikakav problem, iskreno da ti kažem. Nemam nikakvu emociju prema njoj, šta me boli uvo šta će da radi. On zamera jer je ona pričala da je on najveća ljubav - rekao je Đukić.

Autor: Nikola Žugić