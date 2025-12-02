AKTUELNO

Raketa do leta: Teodora od muke postala fitnes instruktorka, ne krije da joj je Bebičino telo jezivo! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić nastavila je da drži predavanje Nenadu Macanoviću Bebici o fizičkom izgledu, a on je rešio da do Nove godine dovede figuru do savršenstva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si lep u licu, meni najlepši u kući, ali telo... Moraš da radiš na tome - rekla je ona.

- Do Nove godine... Zadovoljstvo je sarađivati sa tobom kao fitnes instrukturom. Posebno mi se sviđa nagrada, zagrlja, dva poljupca - dodao je on.

- To jer si me na silu izvukao. Da li možeš neki zgib da uradiš? - pitala je ona.

- Neću dok mi se ne pojačaju mišići - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

