REŽE KAO ŽILET! Teodora naoštrila kandže, njih troje je navela za NAJDVOLIČNIJE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Teodora Delić naredna je takmičarka koja je navela najdvoličnije osobe.

- Prva osoba je Maja, razmenjivali smo i garderobu, a onda je rekla da nisam njen nivo, ja nisam drugara, a čula sam kako priča o nekim osobama ružno. Na drugom mestu je Asmin, on je ispao jako dvoličan u odnosu sa mnom i Nenadom, dizao nas je u nebesa, govorio kako smo top, kako su svi ljubomorni na nas, i Dača je dvoličan, ne znam kako bi funkcionisao bez Asmina, da li da navedem Daču ili Milenu, jer ona je isto bila dvolična. Ja se nisam pomirila sa Nenadom, niti planiram, samo sam promenila to da ga ne napušavam, samo najnormalnije komuniciramo, kako god okeneš ja sam najgora, ja ne smatram da sam dvolična zbog toga. Navešću Daču kao trećeg - navela je Teodora.

- Ja jesam na neki način ispao dvoličan prema Bebici, ali prema tebi ne, čak si mi rekla da te branim. Nemaš pravo mene da navedeš - rekao je Dača.

Kačavenda je potom odbrusila Teodori.

- Niko ti nije kriv za ono što si napravila, gora si od njega deset puta, sad si upravo pokazala kolika si p*čka - rekla je Milena.

- Mene niko ne može da huška, ja sam vrlo jasan, ti si jedna cinkara - bio je besan Bebica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.