Da li je sve u parama?! Nek mi dovede dete da je vidim: Terza plače kao kiša zbog ćerke Barbare koju nije video, pa demolirao Sofiju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Borislavom Borom Terzićem o ćerki Barbari, odnosu sa Milicom Veličković, Minom Vrbaški, ali i o aktuelnim temama.

- Boris te je oduševio time što te obožava - rekao je Darko.

- Mnogo liči na Minu, lep je kao lutka, kada mi je prišao i kaže da me obožava i da me mama obožava...Ja ako sam jednom povredio Milicu i dete sa Sofijom, ne ide i drugi put. Između mene i Sofije nema ništa, danas je drugačija - rekao je Terza.

- Ti si sinoć zaplakao, izleteo si iz Bele kuće, rekao si da se malo priča o tome da tebi Milica ne da da vidiš dete. Koliko te to tišti - pitao je Darko.

- Dozvolili su mi da je vidim jednom mesečnom, ona neće da je dovede, to me boli. Kada smo se videli, ona meni sve objasni oko deteta, odemo na ručak i sada da odjednom što sam ovde ušao, da li je sve u parama?! Ako hoćeš da sve bude dobro, ne možeš da me vređaš, da pričaš da će Barbaru da bude sramota ko joj je otac, a ovamo sa mnom sve normalno. Ode na veselje kod Bore, pa izjavljuje, bliži se rođendan, 8. januar, da li će je krstiti ili ne?! Mi imamo staro kumstvo koje traje godinama, to se poštuje kod nas. Žao mi je što neću biti tu za prvi rođendan, pa vidim kako funkcionišu Asmin i Aneli, pa stigne torta - rekao je Terza.

- Ti si rekao da je tvoja mama morala da skida slike sa interneta i da ih radi u foto radnji i da ih okači pored ostalih unučadi - rekao je Darko.

- Moja porodica je napaćena, prošla rata, skućili se, troje unučadi, Barbara je četvrto unuče i da se njima uskrate dete, pa znaš li šta je to?! Pa to je dete, šta je ona kriva?! Šta su krivi moji roditelji?! To je samo uskraćivanje njene sreći i ljubavi naše - rekao je Terza.

- Rekao si da kada bi ti ostalo sat vremena života da bi se detetu izvinio što nisi bio tu i što je nisi presvlačio i hranio - pitao je Darko.

- Au brate, upravo to i da ja ne mogu da je vidim ovde na pola sata. Teško mi je! To pitanje kada su mi postavili nije mi bilo dobro iskreno...Molio sam je onaj dan, ja ne znam...Sada će prvi koraci, voleo bih da mi neko pošalje slike bar, da je vidim. U ponedeljak nisam mogao da spavam, vrtim se, razmišljam o njoj. Zamolio bih je i ovim putem isto da je dovede - rekao je Terza.

- Šta se zbiva između Sofije i Milana - pitao je Darko.

- Mislim da je Sofija potpuno neiskrena, kada se saznalo da se nešto dešava za Milana. Kada sam je pitao, ona je meni stavila do znanja da ima nešto sto odsto, čudno mi je da se ona za njega zalepila. Kvarno se smeje, kao da ga ismejava. Pre neki dan dolazi mi, crče od smeha, kao: "Jao znaš šta mu rade, sprdaju ga". Ona će da ovde bude sama, da bi se sve iz prošle sezone obrisalo - rekao je Terza.

- Je l' si imao se*s sa Teodorom Delić - pitao je Darko.

- Ne...Ja sam njoj rekao da ću i da lažem ako treba samo da je sklonim od Bebice, a da će njeni roditelji da mi budu zahvalni. Dva foliranta jedna ozbiljna, treba da ih razapnu i njega i nju. Bebica ide protiv svoje porodice, govori da mu je otac alkoholičar, oni jesu jedno za drugo - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić