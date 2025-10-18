Nije mi ovo prvi, nego peti rijaliti: Đukić priznao da nije spreman za vezu, smatra da je vrlo SEBIČAN zbog toga, pa progovorio o Vanji Prodanović (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je i Filipa Đukića, kako bi dao svoj sud o svađi Boginje i Vanje Prodanović.

- Imao si priliku da čuješ i Vanju i Boginju, šta imaš da kažeš - pitao je Joca.

- Veruj mi da nisam ni slušao, muka mi je od ovih ženskih svađa, ovo mi nije prvi rijaliti, nego peti. Zbog žena se započinje 95 odsto svađa ovde. Ja ne pamtim da su se dva muškarca posvađala, a da nije tu po sredi žena - rekao je Đukić.

- Mene intresuje kako ti se čini Vanjino izlaganje i sve ono što je ona govorila - pitao je Joca.

- Mislim da je Vanja iskrena u svemu što je rekla, iskrena je. Nisam hteo da je iskoristim jer sam primetio da je zaljubljena, kod Vanje to nisam primetio. To je, ja mislim, Luka rekao - rekao je Filip.

- Kako ti komentarišeš to što Boginja tvrdi da je Vanja utorak devojka - pitao je Joca.

- Boginja reče dva, tri sata dnevno, to je po meni veza ovde. Imamo emisije, spavanja, ne znam koliko sati ostaje da mi imamo slobodno, tako da bi to bila veza. Ja sam u startu rekao da nisam za vezu, sebičan sam, nisam ni prilagodljiv za takvu vrstu priče ovde. Bio sam sam dosta, navikao sam se da budem sam. Dešava se da izađem, dođe neka devojka, ode ujutru - rekao je Đukić.

- Ja ne mogu da slušam više ovo, ne zanimaju me niti on, niti ona - rekla je Boginja.

- Vanja, šta ti kažeš na ovo Filipovo izlaganje - pitao je Joca.

- Dodala sam to, htela sam da naglasim da ne tumaram ovde smorena kao ludača jer sam imala očekivanja, nego je to moj vid funkcionisanja i to je to. Mi smo dramatični, zanimljivi, očekivan odgovor, meni se njegov model funkcionisanja dopada, sve je korektno. Čak i cenim što se stvari nazovu pravim imenom - rekla je Vanja.

- Ovo je na teveu i pred kamerama, ovde niko nije bio u kombinaciji i prave se ludi. Mene boli ku*ac da li sam na televiziji ili kod kuće, ja nisam došao u rijaliti da se foliram - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić