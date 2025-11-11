AKTUELNO

GLEDAM GA KAO STANIJINOG MOMKA: Maja tvrdi da Asmina gleda kao druga, pa pokušala da sazna kako on nju doživljava! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Miljana Kulić je postavila Maji Mariniković.

- Kako bi se osećala kada bi znala da je npr. ono cveće namenjeno Aniti, čist inat tebi i kako bi se osećala da ovde vidiš Cara? - upitala je Miljana.

- Ne mislim nikako da je cveće koje je Anita dobila neki inat. Stanislav je slao cveće i Anđeli prošle godine. Što se tiče Cara, on i ja pod istim krovom nikada, to je to. Da li možeš da kažeš o čemu si nedavno pričao sa Asminom? - kazala je Maja.

- Pričao sam sa njim o tebi da si fazalna po muškarce, ali kada te iznevere da si onda veoma opasna. On me je nešto pitao, ja sam mu rekao. Rekao sam da su muškarci ti koji odlepe za tobom, ali kad vide da ne mogu kad uđu sa tobom u odnos i da šaraju, onda sve se poremeti. Rekao sam da bi to bilo haotično kad bi vas dvoje bili zajedno - istakao je Bora.

- Nema ništa od te priče da budemo zajedno, ja ne gledam Asmina na taj način. Gledam ga kao Stanijinog partnera, bili oni zajedno ili ne. Ne postoji opcija da se nešto desi sa nama - rekla je Maja.

