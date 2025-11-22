AKTUELNO

Zadruga

Luka na aparatima: Aneli jedva dočekala da pohvali Anđela, Vujović menja boje kao semafor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. 

- Ništa nema težinu kao kad neko brani majku svog deteta, pa ću na prvo mesto da stavim Terzu. Nikad nije dozvolio sebi da blati svoju svetinju i osobu koja hrani njegovu krv. Drugo mesto Ivan Marinković, Miljana je imala mnogo loših postupaka kao majka, a on to nikad nije iskoristio. Nerio jer on ide protiv celog sveta i uzima na sebe, iako zna put koji ja Hana izabrala nije za primer, ali stoji uz nju - govorio je Luka.

Šok za sam kraj ankete: Matora se složila sa Anđelom! (VIDEO)

- Prvo mesto Anđelo, lojalan je, nikad nije tračario i tu je da zaštiti. Drugo mesto Milan, znam to da prepoznam i mislim da si karakteran muškarac koji ima svoj stav. Treće mesto Sale Luks, stara gradska baraba koja zna šta su kodeksi - rekla je Maja Marinković.

- Ivan će biti na prvom mestu iz odnosa sa Miljanom jer je mnoge stvari prećutao. Drugo mesto Anđelo uvek ostao momak sa kodeksima. Treće mesto Milan - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedini koji spada u anketu po definiciji pisma je Luka jer je branio stvari koje nisu odbranjive i svađao se sa celom kućom. Murat je broj dva. Broj tri Anđelo - govorio je Nerio.

Svesno ili ne... Filip naveo Teodoru za NAJBEZOSEĆAJNIJU osobu, Alibaba osuo paljbu po Milosavi (VIDEO)

- Ja ću da navedem Saru jer mislim da je divna osoba koja gazi sebe da bi digla druge. Mislim da je Jompas super momak koji nikog nije uvredio. Treća osoba moja kuma Maja, nju svi pljuju, a ona najmanje pljuje i najmanje se brani - pričala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

